中国新冠疫苗已在俄罗斯进行后期阶段临床试验

据路透社发自莫斯科与北京17日电稿称，俄罗斯临床试验官方登记记录显示，由中国康希诺生物股份公司研发的新冠候选疫苗已经在俄罗斯开始进行后期阶段的临床试验。目前康希诺生物股份已经加快海外试验步伐，以最终获得监管机构的批准。

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路透社报道说，中国知识产权局官网最新信息显示，陈薇团队和康希诺生物股份公司申请的“一种以人复制缺陷腺病毒为载体的重组新型冠状病毒疫苗”在8月11日获得授权。该专利发明人包括陈薇等。

据了解，该疫苗经过初期和中期试验后，已获准在中国军队使用，后期阶段的临床试验已经安排在墨西哥和沙特进行。

俄罗斯临床试验官方注册记录显示，从上周五开始该疫苗的三期临床试验将从8个医疗机构招募625名志愿者，以检测疫苗的安全性和有效性。

当路透社联系康希诺生物公司时，该公司称事属机密，并未提供俄罗斯试验的更多细节。

当今，多国展开有关新冠疫苗研发的竞赛。俄罗斯总统普京上周二宣布，俄罗斯已批准一种新冠病毒疫苗，然而它没有大规模临床试验证据，疫苗专家对此感到担忧。

美国约翰·霍普金斯大学疫苗安全研究所所长丹尼尔·萨尔蒙（Daniel Salmon）对此就表示说：“我觉得这真的很可怕，真的很危险”。