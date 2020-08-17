中国未来5年或缺粮1.3亿吨（社科院报告）

在粮荒威胁下，中国社会科学院的一份评估报告证实了中国缺粮的前景：未来5年，中国可能缺粮1.3亿吨。习近平日前要求10人吃饭点9人菜的指示或许显示粮荒正在来临。

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据路透社报道，中国社科院农村发展研究所8月17日发布中国农村发展报告预测中国到“十四五”（2021-2025年）期末，可能缺粮1.3亿吨左右，其中谷物（三大主粮）缺口大约为2500万吨。

人民网刊登了该报告，并指出，上海、江苏、浙江、北京、天津五省市预计在2025年前后率先基本实现农业农村现代化目标值，引领全国农村发展。

该报告预计，到2025年，中国城镇化率将达到65.5%，保守估计新增农村转移人口在8,000万以上；农业就业人员比重将会下降到20%左右；乡村60岁以上人口比例将达到25.3%，约为1.24亿人。

社科院的报告称：“目前农村发展中仍面临着诸多矛盾和问题，比如农民种粮积极性下降、农民持续增收难度加大、农村老龄化日趋严重、农村民生短板突出、村庄分化日益加剧等，需要引起高度重视。”

这个报告并指出，“十四五”时期中国农村发展的总体思路是：以确保国家粮食安全为前提，以深化体制改革和加快科技创新为动力，以农业农村高质量发展为主线，以促进农村产业转型升级、提升农村公共服务质量、推动农民持续增收致富、全面提升综合治理能力为重点，加快推进美丽乡村、智慧乡村和善治乡村建设，为2035年基本实现农业农村现代化奠定坚实基础。

中国国家主席习近平近期发出指示，敦促通过立法和监督制止餐饮浪费，也让外界猜测中国粮食安全是否存在隐忧。对此，国家统计局新闻发言人付凌晖上周五表示，中国的农业基础不断夯实，农业供给能力、机械化水平、粮食生产稳定性都在提高，粮食生产能力和稳定性是有充足条件和基础的。