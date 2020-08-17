中国稀土出口量7月大降7成 日媒疑为中国反制措施 可成中美新导火线

作为军事、电脑等高科技产业重要原材料的中国产稀土，近月出口量明显减少，上(7月)月出口量更跌至1620吨，比去年同期大幅减至69.1%，日本共同社报道，美国8成稀土由中国进口，若中国稀土出口停滞，可能成为中美新的导火线，更指中国可能将稀土作为对付特朗普政府打压中国企业的反制手段。

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不过，另有分析指出，中国稀土出口减少，与武汉肺炎疫情影响全球经济放缓、需求下跌有关；另一原因是中国自4月决定设置研发新材料和应用技术的研究中心，须将稀土留用以加强本国产业。

稀土在中国属于「战略资源」，出口量波幅一向不低，业界视两成以内波幅属正常范围，近月减幅明显超出正常范围，共同社根据中国海关总署数据指出，稀土出口量自年初开始减少，4月以后变得明显，7月更跌至1620吨，只及去年同期的5243吨的69.1%。

中国稀土产量全球第一，但出口量占全球比率有所下降，中国稀土行业协会数据显示，中国稀土产量占全球比率由2018年的八成半，减至去年的62.86%，实质产量为13.2万吨，当中4.633万吨用作出口。相反，作为第三大稀土消耗国的美国，八成稀土由中国进口。

中国在稀土产量和出口量的优势，不时被国内传媒视为可用作报复的手段。在美国特朗普政府上月通过向台湾出售地对空拦截导弹「爱国者3」（PAC-3）时，中国政府表示将制裁制造商美国洛克希德·马丁公司。中国《环球时报》扬言，有可能限制尖端武器生产中不可或缺的稀土供应。

去年6月，中美贸易战期间，中国传媒亦曾预测，中国将限制稀土出口作为反制美国的王牌，美国则以寻找稀土的替代供应方作为应对，但共同社昨晚的报道指，据称替代供应短期内很难实现。