北戴河快结束：习近平神隐那么久在干啥？

今年中共北戴河会议继续密不透风，外界无从知晓那里发生了什么，但从“一尊”神隐的时间可判断会期，也有一些迹象显示各派可能的较量：比如著名批习派蔡霞教授刚被双开，还有习 栗 汪三家亲属在香港豪宅资产被纽约时报曝光…

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据中央社今天8月17日引述港媒消息报导，中共高层今年的北戴河休假超长，习近平等政治局常委自8月1日「隐身」后，除了栗战书中途返回北京主持人大常委会议外，其余的人至8月16日仍未现身。但一般相信他们不日将返回北京。

《星岛日报》今天刊文指出，中共前总书记胡锦涛上任后，中共中央5大班子：自2003年已不到北戴河办公。但今年外界还是有人猜测过去的北戴河会议如期在8月初举行，并指习近平等人于7月31日出席「北斗三号」卫星导航系统开通仪式后，即在央视的报导中消失。

据分析，中共领导人与元老在北戴河碰头是可能的，但如今领导人定于“一尊”，元老被边缘化，见面也只是礼节性。文章指出，现在的领导人在北戴河大概只待半个月，相信本月中就会重返北京。

《明报》今天刊文认为，今年的北戴河休假特别长，习近平等政治局常委自8月1日「隐身」后，除了栗战书中途返回北京主持人大常委会议外，其余的人至8月16日仍未现身。

文章表示，由于北戴河休假的同时，也会举行非正式工作会议，今年的会议超长，据说连“中美检讨”贸易协议的视讯会议，都因此而被延后。