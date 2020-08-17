日本自民党成立对抗中国的有关钓鱼岛的议员联盟

日本自民党一些议员17日上午成立了旨在加强对钓鱼岛进行调查、管理的议员联盟--“尖阁诸岛调查开发推进会”。该联盟代表为自民党干事长代理、前防卫相稻田朋美和参议院议员山田宏，有30名自民党议员参加。

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该议员联盟准备在下次国会时提出对钓鱼岛进行海洋调查的法案。

日本方面对于钓鱼岛的调查活动，是在1979年做了最后的调查，那以后就没有再次进行。

稻田朋美指出：必须坚决保卫我国固有的领土尖阁诸岛，不能造成在这里施政的政权本身受到威胁的状态。

据日本第11管区海上保安总部（那霸）介绍，中国公务船从4月14日至8月2日连续在钓鱼岛周边航行，到8月2日为止，为111天，史上最长，今年共达205天，超过去年。5月上旬还接近作业中的日本渔船进行追逐，增加了日本对钓鱼岛的危机感。

日本防卫大臣河野太郎在8月4日的记者会上，针对中国海警船最近在钓鱼岛海域活动频繁指出：自卫队也将与海上保安厅合作，在必要的场合，采取必要的行动。

另据报道，17日午前，中国海警船4艘，进入钓鱼岛日本认为是领海的海域，在钓鱼岛的毗邻区，也就是日本认为是领海的海域外侧 ，有一艘中国渔船在从事捕鱼活动。中国海警船进入钓鱼岛日本认为是领海的海域，是8月9日以后时隔8天再次进入。