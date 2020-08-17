欧洲各国纷纷抵制华为 美国施压德国跟进

欧洲各国纷纷加入美国阵营，抵制中国电讯巨头华为参与5G建设，美国以德国的人权传统为由施压德国跟进，加入美国主导的“干净网络计划”。

广告 继续浏览后续

《中央社》报道，美国成功游说欧洲多国抵制华为的5G通信设备。根据柏林墨卡托中国研究中心（MERICS）的统计，英国、法国、斯洛维尼亚已决定完全封杀华为；波兰、捷克、丹麦、荷兰、挪威、葡萄牙等国也决定排除一部分的华为设备。而西班牙、奥地利、匈牙利、瑞士等国则不考虑禁用华为。

目前欧洲仅剩德国、意大利、比利时、瑞典等国还没有做出决定。德国是欧洲最大经济体和现任的欧盟轮值主席国，同时也是华为欧洲总部的所在地，因此德国政府的态度成为各界关注的焦点。

美国副国务卿克拉奇在周一出刊的德国《商报》（Handelsblatt）上表示，“中共在过去几个月剥夺香港的自由，在印度边界挑起血腥冲突，并持续迫害维吾尔人”。他说，由于中国政府靠科技监控和侵犯人权，美国因此启动“干净网络”计划，试图解决资讯安全、保护个人隐私和捍卫人权的问题，目前已有30个国家和50家电信业者加入。

克拉奇说，正如波兰总理莫拉维茨奇所说，干净的5G网络是欧盟科技主权的先决条件，美国尊重德国的决定，但德国周边的多数国家已加入干净网络。

克拉奇强调，德国宪法“基本法”第一条明文规定，“人的尊严不可侵犯”。华为是中国监视人民的工具，德国应该好好思考是否愿意信任一家协助暴政和“老大哥”监控的企业。 德国政府内部对是否排除华为意见不一，预计9月暑假结束后才会明朗化。总理默克尔的立场是，透过提高安全标准的方式确保5G通讯的安全，但不点名禁用华为。