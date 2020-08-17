特朗普再批大选邮寄投票 民主党大会线上举行

美国民主党全国代表大会将在当地时间17日开幕。大会将正式提名拜登为民主党总统候选人，同现任美国总统特朗普竞选下任总统职位。今年受疫情影响，民主党大会将改为线上举办。另外，特朗普再批大选邮寄投票。

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美国民主党当地周一起展开为期四天的全国代表大会。由于新型肺炎疫情，在威斯康星州密尔沃基市举行的大会主要在网上直播，预计在代表大会结束前、即当地周四就会宣布提名拜登、贺锦丽组合，成为党内的总统及副总统候选人，出选年底的总统大选。

据CNN的一项最新民调，拜登与特朗普的民意领先差距，已缩小到4%。

由于今年因有很多人会采取“邮寄投票”，特朗普不但指责拜登会“借机舞弊”，还刻意删减邮政预算，阻挡投票。

特朗普周一再次批评部分州政府，允许选民可在11月举行的总统大选，以邮寄方式投票。特朗普认为邮寄投票会使选举变得不公平。

特朗普接受《福克斯新闻》专访时形容，一旦允许所有州以全民邮寄方式投票，会成为有史以来最大的“骗局”。特朗普并形容，到时可能连选民的宠物及已去世多年的选民，都会收到选票。他强调自己仍然支持无法亲身投票的选民，向选举部门申请获得邮寄选票。

另外，特朗普批评民主党全国代表大会，指民主党党内难以团结，也不懂团结。