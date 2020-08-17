白俄罗斯数千民众再次示威 卢卡申科：准备公投后交出权力

数千白俄罗斯示威民众周一晚间再次举行抗议，继续向总统卢卡申科施压；据路透社报道，卢卡申科周一表示，他“准备在修宪公投举行新的选举后交出政权”。欧盟领导人周三将就白俄局势举行线上特别峰会；美国总统特朗普称“密切关注白俄局势”。

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法新社报道，周一晚间，至少5000反对派支持者再次聚集首都明斯克街头，向卢卡申科高喊“滚下去”。1994年上台的卢卡申科6度连任，在8月9日的选举中以80%的“高票”7次连任。反对派则指责卢卡申科靠舞弊赢得大选。周日，白俄罗斯20万民众上街，要求卢卡申科下台，将权力移交给在立陶宛避难的反对派领袖蒂卡诺夫斯卡娅。

路透社报道，在周日明斯克20万人大游行后，白俄总统卢卡申科周一表示，他“准备在修宪公投后举办新的选举，并且交出权力”。不过，卢卡申科表示“不会因屈从于街头压力”交出政权。卢卡申科向一个国营拖拉机厂员工发表的讲话中说，“我们已办过选举。除非你们杀了我，否则不会再有其他选举。”卢卡申科的讲话被工人喝倒采, 超过5000罢工工人在拖拉机厂外游行。

不过卢卡申科提议修宪。路透社引述白俄罗斯通讯社（Belta）和白俄罗斯新闻网站Tut.by报导，卢卡申科对工人表示，“我们可以将改革诉诸公投，而后我交出宪法权力，但不是迫于压力或街头抗议（才这么做）”。消息称，在公投之后可能会举行新的总统及立法选举。

另据报道，欧盟周一呼吁调查白俄罗斯政府在引发争议的总统大选结束后，逮捕数以千计的示威抗议民众并加以迫害和虐待。欧盟并暗示莫斯科当局不要出手干预白俄罗斯政局。

欧盟外交和安全政策高级代表博莱尔在声明中表示：“这些和平示威者提出明确的诉求：要求释放所有遭非法拘捕的人士、要求起诉应为警方施暴负责的人并重新举行总统大选。”他表示，这些都清楚的表明，白俄罗斯“民心思变，要求现在就要改变”。

欧盟27国领导人将于周三就白俄罗斯局势举行特别视频峰会。欧洲理事会主席米歇尔周一在推特上表示，“白俄罗斯民众有权利决定他们的未来和自由选出他们的领导人。暴力对待示威者不为人所接受，也不被允许”。

现任欧盟轮值主席的德国周一威胁，将扩大对白俄罗斯的制裁。欧盟部长14日已同意列出对白俄罗斯实施新一轮制裁的目标清单。德国政府发言人赛博尔特周一表示，将考虑对白俄罗斯采取更强力措施。他表示：“我们正在考虑是否将制裁扩大到其他白俄罗斯领导人。

英国周一宣称，将制裁镇压示威民众责任者。英国外交大臣拉布表示，英国支持应由欧洲安全与合作组织对白俄罗斯总统大选进行调查，英国并将与国际伙伴合作制裁应负责的人，并追究白俄罗斯当局的责任。

美国总统特朗普周一也表示，“正密切关注白俄罗斯局势”。