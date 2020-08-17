称中共“政治僵尸”被开除党籍 蔡霞：很高兴归队回到民众的行列里

中共中央党校8月17日发通报称，该校退休教师蔡霞因发表“有严重政治问题和损害国家声誉的言论”，决定开除其党籍，取消其退休待遇。蔡霞在之前被上传网络的一次讲话中抨击当今的中共已是"政治僵尸"，并称其总书记习近平就是一个"黑帮老大"。对此，蔡霞通过微信回应指，很多朋友已向她表达关心，她很感动和感谢，认为公道自在人心，“很高兴从此可归队回到民众的行列里”。

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相关通报写道，“中央党校（国家行政学院）退休教师蔡霞，发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，性质极其恶劣、情节极其严重，严重违反党的政治纪律、组织纪律，违反国家事业单位人员行为规范。经中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组和中央党校（国家行政学院）机关纪委联合审查调查，依据《中国共产党纪律处分条例》和《事业单位工作人员处分暂行规定》的有关规定，中央党校（国家行政学院）校（院）务委员会决定，开除蔡霞的中国共产党党籍，取消其享受的相关退休待遇。”

除了发表针对中共和习近平的批评音频经网络广泛流传外，蔡霞还在7月25日撰文为同样因言获罪的著名企业家任志强辩护，题为《因言获罪株连九族必须终止》。此前，一篇题为《人民的生命被病毒和体制的重病共同伤害》，批评执政的中共对言论自由的严格管制加剧了冠状病毒的疫情，及习近平垄断权力的文章署名则是任志强。今年7月23日，北京市西城区纪委监察委发布通告，称任志强因严重违反共产党五项纪律，构成严重职务违法，涉嫌贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权犯罪，宣布开除任志强党籍处分，同时取消其的待遇，收缴违纪违法所得，涉嫌犯罪问题将移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

针对被开除党籍和取消退休待遇的报复，蔡霞随后帖文写道，“这几个小时，许多朋友或微信或语音或邮件或电话，给我关心支持爱护，我很感动！公道自在人心！我很高兴。”她表示，“与这个黑帮一样的政党彻底脱钩了！从此我归队了，回到民众的行列里”。蔡霞称，“一代人有一代人的责任，我们必须要为中国的政治转型去努力去抗争，去承受代价。”她指出，“全民族都在付出代价承受代价，我只是其中之一。”

蔡霞称，“我做不到岁月静好，我没办法不说话。他们剥夺我养老待遇，我今天向他们提出了抗议。我工作了43年，退休养老是我的权利，他们侵犯人权！政治观点不同与我的退休养老是两回事，他们不可以剥夺我的权利！”。帖文最后，她并向所有支持者和为其“打抱不平”的人士表示谢意。

另据香港电台报导，蔡霞还“坦白”称，“因为我不当官，没法被‘贪污受贿’；因为我不经商，没法被‘假冒伪劣’；因为我不是企业家，没法被‘偷税漏税’；因为我不是男儿身，没法‘被嫖娼’。他们拿什么来套我入刑罪？！这次实在没了借口，他们的以言治罪只能裸奔了！”她续称，“他们赤裸裸地亮出专制残暴野蛮本性！全世界都看到他们以言治罪，断绝养老待遇以陷我于贫饿病痛之困境，判我‘慢性死刑’。”

据公开资料显示，现年67岁的蔡霞曾担任中共中央党校党建教研部教授，中国民生研究院特约研究员，全国党建研究会特邀研究员、北京市党建研究会特邀研究员，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室人事部客座教授。1984年，她32岁时，考入二年制党政干部大专班。毕业后弃政从文，在县级党校教书，站了六年讲台。1992年，她40岁，考入中央党校，先后攻读硕士和博士学位，经过8年寒窗获法学博士学位，主要研究方向：政党意识形态、执政党建设。据悉，蔡霞的外祖父曾在国民大革命时期加入中共，1927年后随潘汉年在苏北和上海当交通员。母亲、舅舅和姨姨都参加了中共军队。