美令「香港制造」变「中国制造」 商会促港府向世贸投诉 评论质疑不利「一国两制」

美国政府要求，自9月25日起，由香港出口至美国的产品只可标示为「中国制造」，香港总商会总裁梁兆基形容，这是无理的政治动作，违反国际贸易规定，促请港府向世界贸易组织(简称世贸或WTO)投诉，期望其他国家不要跟随美国。不过，国际政治评论员沈旭晖指出，香港经投诉改变美国政策的机会和改善香港国际形象的机会是零，反而可能制造机会让国际社会讨论香港现状与加入世贸时已不一致，质疑这未必有利于捍卫香港的「一国两制」。

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香港总商会总裁梁兆基今(17日)早在一个电台节目表示，根据国际标准化组织(ISO)要求，香港制造的产品来源地是香港，所有出口、清关文件申报的产品来源地亦是香港，美国要求货品出口到该国时标示为「中国制造」，将令港商申请出口文件时产生混乱, 而厂商须花时间和更多成本更换标签，更忧虑一些已付运的产品在抵达美国时，可能因卷标为「香港制造」而失效，无法进入美国。

他指出，美国此举对香港整体经济影响不大，因为香港去年出口到美国的总货值只有36亿港元(折合约3.9亿欧元)，但接近一半是在香港制造和设计的珠宝，其次是食品，可见美国的做法会对个别行业影响巨大，亦会影响香港一直以来建立的品牌。

梁兆基认为，美国的做法违反国际贸易规定，港府需要向世贸投诉，并表明立场，期望其他国家不会跟随美国。

不过，国际关系学者沈旭晖在今天的《明报》撰文指出，香港自二次世界大战后逐步确立其独立关税区实力，但直至1986年，即《中英联合声明》签署后两年，英国才在既定事实的情况下，以宗主国身分，用「赞助」方式让香港加入世贸前身的《关税暨贸易总协议》(GATT），并确保香港符合「独立关税区」(Separate Customs Territory，简称SCT)定义。当时，英国申明，香港处理涉外经贸关系及相关议题时，拥有「完全自治权」(full autonomy)；及至1997年香港回归前，港督彭定康致函世贸，重申上述英国立场。有关说法，与中方强调香港只享有「高度自治」，略有出入，但中方给予世贸的照会，只是重申，根据《基本法》，香港可自行处理涉外关系，于是形成灰色地带。若香港真的向世贸作出投诉，美国以香港当年是声称拥有「完全自治权」加入GATT，「英方(将)平白得到一个论证中方破坏联合声明的全球平台，WTO就会变成各国公然讨论香港问题的spotlight。」

他续称，美国甚至可在微观层面辩解，指出香港怎样利用其独立关税区身分，以特惠价格、手段引入高科技敏感原料，再以内部转移方式给予中国大陆这个另一关税区。

沈旭晖又指出，世贸的争端申诉机制，都是无牙老虎，加上争端清单已很长，香港真的作出投诉也不知何时才能审理作结，遑论执行，「否则中国不会被西方不断批评违反加入WTO承诺，也发大财至今。」

他更推测，一旦美国借机以另起炉灶来「游说」其他成员国围堵香港，甚至以世贸章程第23条，指香港被认为行为「使无效或损害」（nullifies or impairs）其他成员在世贸的利益，便可以集体行动，逼违反机制者改变政策，或施以制裁，甚至令该会员，即香港在世贸的席位，变相形同虚设，则香港的特殊性将进一步被削。

他总结道，港府可能会在世贸提出申诉便作为捍卫了尊严，但此举能改变美国政策和改善香港国际形象的机会都是零；但出现不可测性的风险是高，质疑可能是弊多于利。

香港商务及经济发展局局长邱腾华14日在电台节目回应时表示，美方举措损害香港作为独立关税区的地位，影响作为世界贸易组织成员的应有权益，认为不能接受及强力谴责，称港府必定会向世贸「反映」。但他未有明言是否以投诉方式反映。