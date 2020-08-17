蔡霞被开除党籍取消退休待遇

中共中央党校退休教授蔡霞今天8月17日被宣布开除中共党籍和取消退休待遇。这后一条等于是断了她的生路。今年6月传出据说是蔡霞的讲话音频，呼吁中共高层集体发力，让习近平体面地退下来。这个宣布是在中共北戴河会议即将结束或已结束之际做出的。

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中共中央党校官网8月17日发布的这个告示将蔡霞的教授职称降为教师，并指控她发布有严重政治问题和损害国家声誉的讲话。告示全文如下：

“中央党校（国家行政学院）退休教师蔡霞，发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，性质极其恶劣、情节极其严重，严重违反党的政治纪律、组织纪律，违反国家事业单位人员行为规范。经中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组和中央党校（国家行政学院）机关纪委联合审查调查，依据《中国共产党纪律处分条例》和《事业单位工作人员处分暂行规定》的有关规定，中央党校（国家行政学院）校（院）务委员会决定，开除蔡霞的中国共产党党籍，取消其享受的相关退休待遇。”

2020年6月，互联网传出一段被指是蔡霞教授在非正式场合的谈话,其中多次呼吁更换中共最高领导人。后来这段录音文字版在墙外网上流传，下面摘录片段：

被认为是蔡霞教授讲话的这个音频否定了中共现行体制和理论。指出习被送上大位这一点，就说明这个体制已经没有出路。而由于中共在理论上没有彻底刨根，导致现在还在为文革翻案。

音频说，那个修宪，从党内程序上不合法。他绑架了18届三中全会，在三中全会前两天，抛出取消任期制的说法。迫使三中全会跟咽狗屎一样咽下去。那么多中央委员居然都没有一个人敢在三中全会上把这个问题提出来。所以这个党本身已经是一个政治僵尸。

而一个人，一个主要领导，可以凭着他掌握了刀把子、枪杆子，然后又因为党内官员本身的贪腐和党内没有任何人权和法治来保障党员干部的权利，这两条被他捏在手里面，所以9000万党员成了奴隶和个人使用的工具。什么四个自信，四个意识，两个维护。尤其这个两个维护，全党围着一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了。他就是一个黑帮老大，手里捏着的一个工具而已。

音频表示，换人是当务之急。不能把一个国家一个党因为个人重大问题，而拖到死胡同里面去，让9000万党员14亿人民给你陪葬，这是不可以的。

这段音频说，如果中央政治局常委这些人对党但凡还有点责任心，对国家，对民族还有点责任心，七个常委是应该开会做决议，换人吧。其实只要你换了人，外部的环境就开始松了，因为这就是个标志，告诉外面我们要转向了。

针对民营企业家，音频说，动不动就找个罪名就把民营企业家抓进去，抓任志强不算，还把阿拉善的两个主要领导人抓进去了。董国强进去那么多天了，一点消息都没有。然后前两天钱晓华又被他们弄进去了。凭什么他这么做？你抓一个人容易，但是你吓跑了一大批企业家。中国的民企很少有人说在这还能赚钱了，大家想到的就是安全第一条。身家性命要保住，能跑的全跑了，资金能走的全走了。有钱的走了，有本事的走了。一大摊子扔下来了。还剩下什么？剥夺老百姓利益的高层权贵留在这，喝民血，民脂，民膏。还有就是永远也走不出去的相当大批的贫困的人群。那么这个国家还有希望吗，没有希望。

这个音频还说，我们如果不解决这个人，等着它自由落体、硬着落，社会崩溃，然后从头开始，我觉得很大的可能性就是这样。我个人认为是到今年年底，明年上半年，经济会崩到底。现在要看外部施加压力，他还能抗一阵子，是吧。钱还没有完全糟蹋光，等到钱都糟蹋光了，然后扛不住了，使国内的矛盾四起的时候，那时候再看吧。

据维基百科信息，蔡霞1952年10月生于江苏常州，女，汉族，原中共中央党校党建教研部教授，中国民生研究院特约研究员，全国党建研究会特邀研究员、北京市党建研究会特邀研究员，香港中联办人事部客座教授。蔡霞在中共中央党校任职近40年，研究方向主要是公共领域，学术方向是意识形态和民主政治、执政党建设，她言说犀利、直接。后在美国定居。