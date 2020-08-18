三峡水库将出现建库以来最大入库洪峰 黄河出现今年第5号洪水

据中国水利部长江水利委员会(长江委)水文局微信公号“长江水情”8月18日发布的消息，三峡水库20日将出现74000立方米每秒左右的入库洪峰，为三峡水库建库以来最大入库流量。另据从水利部黄河水利委员会获得的消息，受近日降雨影响，渭河各主要水文站流量持续上涨，加之黄河北干流来水，黄河潼关水文站8月18日5时6分出现5050立方米每秒的流量，为黄河2020年第5号洪水。

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据官媒中新社的报导指，受强降雨影响，沱江、涪江发生超保洪水，岷江将发生超历史洪水，嘉陵江北碚站19日洪峰水位在保证水位附近。长江上游干流朱沱站19日洪峰水位将超保证水位2.4米左右，寸滩站20日洪峰水位将超保证水位5.5米左右。长江委水文局在当地时间18日11时升级发布长江上游支流岷江洪水红色预警，继续发布长江上游干流宜宾至寸滩江段、沱江、涪江洪水橙色预警，嘉陵江、三峡库区洪水黄色预警，中下游干流城陵矶江段、九江至南京江段、鄱阳湖区、洞庭湖区洪水蓝色预警。

据悉，为应对2020长江第5号洪水过程，长江委再次调度上游水库群，拟利用溪洛渡、向家坝、乌东德等水库35亿立方米库容为川渝河段和三峡水库拦洪削峰。17日16时，三峡水库已加大下泄流量至44000立方米每秒，以控制中下游和库区风险。根据三峡集团透露的消息显示，三峡大坝18日开启9个深孔泄洪，以应对即将到来的洪水。长江三峡通航管理局通告，三峡双线五级船闸及三峡升船机18日8时起停航，待三峡入库流量降至56700立方米每秒后恢复通航。据长江委水文局实时监测数据显示，截至18日16时，长江干流寸滩站流量64200立方米每秒，水位186.40米，超出保证水位(183.5米)2.9米；三峡入库流量61000立方米每秒，出库流量45900立方米每秒，坝前水位158.33米。

此外，由于罕见的持续暴雨致四川省多地暴发洪水。18日5时，四川省防汛抗旱指挥部启动Ⅰ级防汛应急响应，这在该省历史上尚属首次。据四川省防汛抗洪指挥部18日消息，目前青衣江雅安城区段已出现百年一遇洪水，预计整个青衣江流域将全面超过保证水位，大渡河下游、岷江下游也将出现全面超警超保洪水，防汛形势十分严峻。此外，嘉陵江、长江重庆段水位将全线大幅超保证水位，据报可能发生自1949年以来仅次于“81·7”洪水的第二大洪水。目前重庆也已启动防汛Ⅰ级应急响应，并进入紧急防汛期。

另在黄河方面，根据天气形势预报及黄河中下游水情，三门峡水库自8月17日20时敞泄运用，小浪底水库继续按1800立方米每秒拦洪排沙控泄，为东平湖泄水创造条件。黄河水利委员会已向山西、陕西、河南、山东4省水利厅发出通报，要求相关省份和单位全力做好黄河小北干流、三门峡库区、东平湖洪水防御及下游相关防汛工作。消息显示，自6月19日黄河出现1号洪水以来，今年黄河已经先后出现5次编号洪水，其中有3次出现在黄河上游河段，2次出现在黄河中游河段。