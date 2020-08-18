上海公安局长龚道安被查 今年第三位落马警界高官

综合消息显示，当地时间8月18日14时，中央纪委国家监委官网公布消息称，上海市副市长、市公安局局长龚道安涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。据悉，龚道安是今年第3名被调查的中国警界高官，也被指是中共19大以来，上海首位落马的高官。

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龚道安最后一次公开露面在7月31日。据《解放日报》报道，当天国务院召开全国安全生产电视电话会议，龚道安参会。据公开资料显示，龚道安，男，1964年11月生，汉族，湖南澧县人，中共党员。他毕业于湖北省人民警察学校（今湖北警官学院）刑事侦查专业，1981年9月参加工作，在职大专，高级工程师。现任上海市副市长，市公安局党委书记、局长、督察长，上海公安学院院长。

此前，龚道安还曾担任过湖北省公安厅刑侦总队重案侦查处处长、行动技术总队副总队长、总队长、经侦总队总队长，湖北省咸宁市委常委、政法委书记、市公安局党委书记、局长，公安部十二局副局长、局长等职。

龚道安是中共十九大以来第一个落马的上海副部级官员。相关报导指，他也是今年第三名被调查的公安系统高官。4月19日，中国公安部党委委员、副部长孙力军涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。6月14日，重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。三个人被调查的原因都是涉嫌严重违纪违法。

分析人士认为，龚道安等公安高官相继落马被认为是中共领导人习近平对政法口政治清洗的继续。值得一提的是，就在龚道安落马消息被公布的前一天，中央政法委召开全国政法队伍教育整顿试点办公室第二次主任会议。会上，中央政法委秘书长、试点办主任陈一新主持会议并讲话。

会议据报所探讨的搞好查纠问题环节工作的总体要求是：“认真贯彻习近平总书记关于加强政法队伍建设的重要指示精神，对标《试点方案》，按照‘五个过硬’要求，弘扬刀刃向内的自我革命精神，坚持问题导向，坚持‘自查从宽、被查从严’政策，以‘自查自纠、组织查处、专项整治’为抓手，坚决清除害群之马，坚决整治顽瘴痼疾，提高政法队伍纯洁性，推动全面从严管党治警向纵深发展。”

另据上海市政府官网消息，上海市人大8月18日下午表决通过了有关人事任免事项，决定任命陈通为上海市人民政府副市长。陈通是一名“70后”官员，中共党员，此前任上海文化和旅游部非物质文化遗产司司长。