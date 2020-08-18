中国对澳洲葡萄酒发起反倾销调查

中国宣布对澳洲葡萄酒发起反倾销调查。这是在对原产澳洲的大麦课征超过80%的反倾销关税后，北京针对澳洲的另一举措。调查将涵盖2019年全年进口中国的澳洲葡萄酒。

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根据中国商务部今天8月18日发布的公告，北京这次针对澳洲葡萄酒的倾销的调查，覆盖2019年全年，针对产业损害的调查则涉及2015年至2019年的时间。

据法新社引述堪培拉的统计数据，去年澳洲向中国出口的葡萄酒超过12亿5千万澳元（7亿6000万欧元）。

据中国食品土畜进出口商会(CFNA)的数据，澳洲是中国第一大葡萄酒来源地，排在法国和智利之前。

中澳两国外交关系自2018年澳洲排除华为5G后便开始紧张。然后，堪培拉今年4月呼吁对武汉肺炎病毒的来源展开国际调查，更激怒了北京。

据法新社报道，今年4月底，中国驻澳大使成竞业（Cheng JIngye）曾对澳洲发出半遮半掩的报复威胁。他暗示，对冠状病毒源头进行国际调查将惹怒中国人民。中国人也许会问自己，我们干嘛要喝澳大利亚酒？干嘛要吃澳大利亚牛肉？然后，北京当局在5月宣布，对原产澳洲的进口大麦课征80.5%的反倾销及反补贴关税。