孟晚舟案再开庭：律师要求情报部门公开秘密文件

孟晚舟引渡案周一8月17日在位于温哥华的大不列颠哥伦比亚高等法院再次开庭听证。据法新社8月18日发自温哥华的消息，孟晚舟的律师要求公布加拿大情报部门秘密文件，指控加国警方与美国FBI在孟被捕时设下阴谋，侵害了她的权利。

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孟晚舟于2018年12月1日在温哥华机场转机时，加拿大司法在美国司法的要求下将其扣留。她被美国司法指控涉嫌通过银行欺诈绕过对伊朗的制裁禁令。美国要求加拿大将孟晚舟引渡到美国受审。

孟晚舟的辩护律师指出，他们的当事人在温哥华机场被扣留的头三个小时，没有被当局告知对她的真正指控，导致她在警方正式逮捕她之前的几个小时询问中没有防备。孟晚舟的律师指控这是加拿大警方和美国联邦调查局设下的圈套，损害了孟晚舟的权利。周一，孟晚舟的律师在法庭上，再次重申美国FBI与加拿大当局之间存在着阴谋。

据孟晚舟的律师称，加拿大皇家骑警（RCMP，联邦警察）还记录下孟晚舟的电子设备的序列号，然后将其发送给美国联邦调查局。但是加拿大皇家骑警否认存在任何滥用程序的行为。

孟晚舟没有到庭，但通过电话参与了听证。之前该法庭的法官在5月27日曾裁定，孟晚舟案符合引渡条件，即她被指控的银行欺诈罪在加拿大和美国都被认定是犯罪行为。