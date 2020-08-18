法德及欧洲领导人呼吁普京向卢卡申科施压

欧洲领导人周二呼吁俄罗斯总统普京向白俄罗斯总统卢卡申科施压，以促成与反对派展开对话。而已持续10天的白俄罗斯民众反政府示威还在持续，要求卢卡申科下台。欧盟27国领导人今天将就白俄罗斯局势举行线上特别峰会，预计将讨论扩大对白俄罗斯制裁。

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法新社报道，周二晚间，数千白俄罗斯民众再次聚集在明斯克独立广场，他们挥舞反对派的红白色旗帜，要求8月9日选举中连任的卢卡申科下台。反对派指卢卡申科是靠舞弊赢得大选。

被视为白俄罗斯最重要盟友的俄罗斯总统普京，周二先后与法国总统马克龙、德国总理默克尔以及欧洲理事会主席米歇尔通电话。法新社报道，马克龙呼吁普京“缓解局势并促成双方的对话”；默克尔则强调，白俄罗斯当局必须放弃暴力，并与反对派展开对话。欧洲理事会主席米歇尔也呼吁在白俄罗斯进行和平对话，米歇尔在推特上贴文表示，只有和平与真正包容对话，才可以化解当前危机。

而俄罗斯总统府称，普京强调，任何干扰白俄罗斯局势与向当地领导人施压都是不可接受。

据白俄罗斯通讯社消息，普京向卢卡申科通报了与法德及欧盟领导人会谈的情况。

欧盟27国领导人今天将就白俄罗斯局势举行线上特别峰会，预计将讨论扩大对白俄罗斯制裁。

白俄罗斯总统卢卡申科此前表示，愿意在通过修宪公投后，重新举行总统选举。但他向协助应对示威者的执法人员颁发奖牌。