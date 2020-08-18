特朗普推文反击美国前第一夫人 重申美国经济正快速改善

针对美国前第一夫人米歇尔·奥巴马在民主党全国代表大会上炮轰现任总统，形容他“陷入麻烦无法脱身”，特朗普周二愤而推文回击。

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法新社报导，美国民主党全代会将提名拜登为总统候选人。米歇尔·奥巴马在大会举行之前的主题演讲中，批评特朗普是个“制造分裂的不幸的领导人，无法应付新冠病毒疫情及其巨大经济冲击等挑战”。

特朗普周二对此“猛烈回击”，他并连带指责米歇尔的丈夫奥巴马，以及曾担任奥巴马两任副手的拜登。

特朗普推文说，“摆脱有个人去跟米歇尔·奥巴马解释一下，如果不是你的丈夫奥巴马做过的好事，特朗普也不会在这儿，在这栋漂亮的白宫里面了。”

特朗普还说，“拜登只不过是个无足轻重的人，这样就能很好解释他为何很久才获得（奥巴马）冷淡支持。”

特朗普在疫情导致数百万人失业前不断夸耀美国经济有多强大。现在他重申局势正快速改善。 特朗普在推文中说：“我的政府和我创造了任何国家历史上都没有的最强劲的经济表现，改变了走向，拯救了数百万人生命，现在将把经济打造得更强大、超越以往。工作机会增加，那斯达克指数已经创下新高纪录，其它的都会跟进。静候佳音”。

美国总统大选将于11月举行，特朗普为拉拢选民，积极兑现竞选承诺。特朗普做出的两大承诺包括，为生产线由中国迁回美国的美企减税，他更提出经济支援措施，包括减税及暂缓交税等措施来争取中产阶级支持。