瑞典公共视听集团禁止员工使用抖音应用程序

瑞典公共电视台（SVT）信息技术部认为：抖音开发、并向其中国母公司-字节跳动提供过多数据。因此，该电视台决定：禁止员工在工作电话上使用抖音应用程序。

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近来，中国应用程序-抖音在全球引发越来越多的忧虑。首先是印度、然而是美国、现在轮到瑞典质疑抖音。继该国公共广播公司做出决定之后，瑞典公共电视台也在周一宣布：出于安全考量，禁止员工在工作电话上使用抖音应用程序，公司已以邮件方式通知了员工。瑞典公共电视台在其网页上表示：公司信息部门认为：抖音向字节跳动提供的信息“超出了必要范围”。

此前，瑞典国家广播电台（SR）已经因为共享短视频的应用程序“不符合”该公司“对工作工具（如办公室电话）的安全要求”而做出了相同的决定。

抖音在全球约有10亿用户，绝大多数为青少年，但是此一应用程序常常引发地缘政治紧张情势。

6月底，继中印两国在喜马拉雅山脉富有争议的边界地区发生肢体冲突、造成人员伤亡后，反华热潮暴涨，印度宣布禁止包括抖音在内的59款中国移动应用程序。

美国方面而言，最近数月来，特朗普一直在指责抖音平台窃取美国用户数据，服务于北京。特朗普以国家安全为由、于8月初签署政令，禁止美国居民与中国短片平台抖音海外版或其母公司字节跳动进行任何交易。上周五，美国总统再次签署新的政令，要求中国字节跳动公司在90天内剥离抖音海外版在美国运营的所有权益。