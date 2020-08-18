马里发生军事政变总统总理被捕 欧盟非盟谴责 安理会将召开紧急会议

西非国家马里周二发生军事政变。法新社报道，政变军人领袖称，马里总统凯塔及马里总理布布·西塞已被他们逮捕。法国欧盟及美国和西非经济共同体都立即谴责了这起叛乱。法国总统马克龙紧急与西非国家领导人讨论马里局势。联合国安理会将举行紧急会议。

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法新社消息，马里士兵在驻军城镇卡提发动军事政变，并于下午晚些时候逮捕了总统及总理。政变的一位领导人告诉法新社说：“我们可以告诉你，总统和总理都在我们的控制之下。我们在他们的巴马科的家中逮捕了他们”。这名政变领导者没有透露姓名。而据另一位政变军人说，被捕的总统和总理“在前往卡提路上的一辆装甲车上”。

据法新社现场记者报道，政变军人在控制了卡提军营及附近的街道后，军人车队向首都开进。发生政变的桑迪亚塔·凯塔军营距巴马科大约十五公里。

而在巴马科，政变军人受到一些示威者的迎接，示威者聚集在独立广场附近，他们要求总统下台。

法国总统府称，法国总统马克龙与西非国家包括尼日利亚，科特迪瓦及萨内加尔领导人通话，讨论马里局势。马克龙敦促西非经济共同体进行调解。此前，法国外长勒德里昂在声明中表示，法国谴责这起叛乱，并敦促叛乱士兵返回营区。

欧盟及非洲联盟和美国都纷纷发表声明谴责马里军事政变。

最新消息，联合国安理会将举行紧急会议讨论马里局势。联合国秘书长古特雷斯呼吁立即无条件释放被捕的马里总统及总理。

马里的卡提军营2012年的叛乱导致军事政变，当时总统托赫（Amadou Toumani Toure）被推翻，加速马里北部落入圣战组织手中。武装持续在马里北部和中部活动。 马里总统凯塔被控贪污以及国内治安日益恶化，自6月一直面临大规模示威，示威民众要求他下台。