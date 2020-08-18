TikTo在美国开新网 与特朗普打宣传战

字节跳动TikTok在美国开网站与特朗普打宣传战（资料图片）

中国字节跳动公司为了对抗特朗普政府对其海外公司TikTok从事间谍活动的指控，加大了在美国的宣传力度，于8月17日在美国开通一个与“谣言”抗衡的新网站，同时通过与一家音乐发行公司签署协议yitu继续扩张。

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据法新社报道，这个网站说， “鉴于有关TikTok的谣言和错误消息在华盛顿和媒体中激增，我们要恢复事实。” 这个广受青年人欢迎的社交网络在其网站打出的标语是：“互联网最后一个阳光角落” 。

几个月来，美国总统特朗普指控该视频共享平台替北京窃取美国用户的数据，但没有拿出证据。他签署了两项政令，迫使拥有TikTok的中国公司字节跳动ByteDance迅速出售其在美国的业务，否则将在美国禁止其存在。

该公司表示：“ TikTok在中国不可用。美国用户数据存储在弗吉尼亚州，备份在新加坡。” “ TikTok从未向中国政府提供任何美国的数据，即使中国政府要求，也不会提供。”

在美中之间贸易和政治紧张的情势下，美国总统10天前采取了激进措施：他签署政令，禁止美国的个人或实体在45天后，继续与TikTok进行任何交易。上周五，特朗普又签署了第二项政令，迫使拥有TikTok的中国字节跳动ByteDance公司在90天内出售TikTok在美国的业务。

TikTok表示，“近一年来，我们一直寻求与美国政府讨论，以寻求解决方案”。 “但是我们发现，我们面对的政府不尊重事实，不尊重法律程序，并试图干预私人公司之间的谈判。”

微软正在跟TikTok就收购进行谈判。据彭博社报道，甲骨文公司现在也就收购TikTok进行谈判。

音乐当先

几个月来TikTok一直努力要证明其身份和做法已牢固地扎根于美国。所以在6月1日任命迪士尼流媒体平台（迪士尼，Hulu和ESPN）的前负责人Kevin A. Mayer (凯文·梅耶尔) 出任TikTok的CEO。

周一，凯文·梅耶尔宣布TikTok与音乐发行公司UnitedMasters达成协议，允许网络艺术家将其曲目从应用程序直接传输到Apple Music，Spotify或YouTube等流式传输服务中。

UnitedMasters的负责人Steve Stoute说，“如果您是音乐家，TikTok是音乐最佳的传染场所，而UnitedMasters是使音乐随着时间存在的最佳场所，同时又保留了您对作品的权利。”

“两者结合起来，我们正在为明天的明星建造平台，这些明星将成为著名，超独立和富有的人。”