三峡大坝今夜明晨史上巨洪来到

据中国水利部表示，三峡大坝19日中午已出现每秒7.2万立方公尺的巨大洪水，创建坝以来历史新高。预测20日早上将涌现每秒7.5万立方公尺的洪水。

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据中央社今天报道称，三峡大坝将出现每秒7.5万方洪水，创历史新高。而每秒7.5万立方公尺的洪水，也创下长江自1981年以来的最大洪水纪录，而这股洪水多半来自上游的四川省及重庆市。其中，四川省已在18日发布中共建政以来首次、属最高级别的防汛1级响应，证明当地洪灾已十分严重。

该报道综合中国媒体消息说，三峡大坝先前的最大进水纪录出现在2012年7月24日，流量达每秒7.12万立方公尺。至于这波洪水，到今天为止，三峡大坝已经连续5天进水量超过每秒5万立方公尺。

官方消息指出，今年长江第5号洪水日前在上游形成后，洪峰在今天上午开始进入三峡大坝库区，中午12时的进水量已达每秒7.2万立方公尺，创下建坝以来的历史新高。为此，水利部长江委特别发布三峡水库的洪水橙色预警。据长江委预测，20日上午8时，三峡大坝将涌现每秒高达7.5万立方公尺的巨大洪水，再度刷新历史纪录。

根据官方消息，由于上游进水量大，三峡大坝已开启10个泄洪孔，泄洪流量则达每秒4.8万立方公尺，对长江中下游地区的防洪措施，带来一定程度的压力。

中央社说，至于长江上游，除长江干流外，属支流的嘉陵江、岷江流域，11至17日接连发生2次强降雨过程，不论总雨量、雨区范围、单一观测站最大雨量，都超过了1981年特大洪水的纪录。