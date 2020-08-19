中共政法委也被刮骨整风 刀把子高官纷纷落马

多名中国公安系统高官近期落马，中央社引述分析说，中共中央政法委7月起展开“延安整风”式的“刮骨疗毒”，显示中共总书记习近平在内外交迫下，试图强化控制公安系统，巩固个人权威和社会稳定。政法委涵盖了公安、法院、检查、国安等系统，握有维稳大权，经常被称为中共的“刀把子”。

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据中央社今天报道称，中共政法委整风式刮骨疗毒，公安高官频繁落马。根据中共中央纪委和国家监委网站18日公布，身兼上海市副市长的公安局长龚道安涉嫌违法违纪，正接受审查调查。值得注意的是，龚道安已经是今年第3名落马的公安系统高官。之前，时任公安部副部长孙力军和重庆市副市长兼公安局长邓恢林，分别也在4月和6月接受调查。

公安系统再现“打虎”风暴，似乎有迹可循。报道引述华尔街日报，中共中央政法委7月时宣布在全国政法队伍中展开“教育整顿”试点工作，政法委秘书长陈一新当时表示，要在全国政法系统开展一次“刮骨疗毒式的自我革命，激浊扬清式的‘延安整风’”。

据中央社说，“延安整风”则是指1942至1945年间，已故中共领导人毛泽东在党内发动的一场政治运动，借由整治“学风、党风、文风”，毛泽东成功斗垮政敌，确立领导地位，但期间也产生大量冤假错案。

陈一新在会上不只一次提到“延安整风”，强调要清查对党不忠实不老实的“两面人”，彻查黑恶势力的“保护伞”。在会议后一周内，至少有20名公安和司法人员被查。

据中央社引述报导指，整治政法系统，显示中国司法体系存在普遍的贪腐问题，而习近平执政8年间，不断透过打贪，巩固中共的一党专政地位。不过报导也引述分析认为，在2019冠状病毒疾病疫情冲击中国经济以及中美关系紧张等因素下，习近平渴望更进一步掌控维持社会稳定、个人权威的政法部门。报导引述中国独立政治学者吴强表示，习近平特别依赖强制性的国家部门，却又同时不信任他们。而在寻求2022年后持续掌权下，习近平有更强的动机去掌控公安系统。

香港明报今天引述消息称，龚道安落马的原因和他过去在公安部任职期间有关。他曾在2010至2017年间担任公安部第12局副局长和局长。这是一个科技侦查机关，专职监听、跟踪和定位，性质敏感。星岛日报则指，落马的孙力军、邓恢林和龚道安，都深受前中共中央政法委书记孟建柱赏识。