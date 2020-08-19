中国全球外交传有新武器:疫苗

在一场新冠病毒大流行导致地缘政治紧张关系升级之际，随着中国接近研制出冠状病毒疫苗，中国政府高层官员和一些制药商已开始承诺，中国将向具有战略意义的国家优先供应疫苗，以期巩固自身在全球的地位。中国外交部长王毅18日与摩洛哥与肯尼亚外长通话时表示，中国的疫苗研发完成后，将作为全球公共产品，并愿率先惠及非洲国家。全球疫情蔓延下，中国多次表达、宣传对非洲国家的支持。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道称，中国欲靠疫苗外交巩固全球地位。

在一场新冠病毒大流行导致地缘政治紧张关系升级之际，随着中国接近研制出冠状病毒疫苗，中国政府高层官员和一些制药商已开始承诺，中国将向具有战略意义的国家优先供应疫苗，以期巩固自身在全球的地位。中国外交部已承诺菲律宾优先获得中国疫苗，同时中国民营企业科兴控股生物技术有限公司(Sinovac Biotech Ltd., SVA)已同意与巴西和印度尼西亚合作，生产数亿剂候选疫苗供当地使用。

中国在发展中国家最亲密的盟友之一巴基斯坦，则与中国医药集团有限公司(China National Pharmaceutical Group Corp., 简称：国药集团)达成了协议，国药集团将在当地进行临床试验，而巴基斯坦将获得可供本国大约五分之一人口使用的疫苗。巴基斯坦总人口为2.2亿。

据中央社今天报道，王毅说中国研制疫苗，愿率先惠及非洲国家。据中国外交部官网说，王毅18日与摩洛哥外交大臣波利塔（Nasser Bourita）通电话时表示，中摩战略伙伴关系在双方领导人领导下禁受住了疫情考验，并正得到进一步升华。中方将继续为摩洛哥抗击疫情和复工复产提供帮助，继续在国际和地区舞台上支持摩方的正当主张。

王毅说，中国的2019冠状病毒疾病疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，并愿率先惠及非洲国家，支持非方抗疫行动。中方支持摩方同有关企业密切沟通合作，在疫苗研发使用方面达成共识。

据中国官方网站指波利塔表示，中方在新冠肺炎疫情最危急时刻给予摩方大力支持帮助，摩洛哥对此深表感谢。波利塔并称，无论是在联合国还是在其他场合，摩洛哥都坚定支持中方维护自身主权和领土完整。

王毅同一天也与肯尼亚外长奥马莫（Raychelle Omamo）通电话。奥马莫也表示，肯方特别感谢中方为肯抗击COVID-19疫情和实现国家发展提供的大力支持。

据中央社，自疫情爆发至今，中国和美国都宣称，自己才是非洲最有力的支持者。英国广播公司（BBC）在6月的报道中观察，两大强国对峙加剧，非洲已经在某种程度上成为华盛顿和北京新冷战的新战场，抗疫就是其中一条战线。

中国对外官媒环球时报曾发表文章“重振发展计画─非洲或许可以从中国的发展道路取经”，文中说非洲国家现在真该考虑停止他们对西方多党民主体制“已经失败的尝试”，非洲应该走中国的一党制道路。另一家官媒中国日报也曾发表“一带一路：社会、经济发展的通道”文章，称巨大的投资、基础设施建设战略加快了非洲大陆从“数百年的奴隶制、殖民主义、新殖民统治、现在新冠疫情”中复兴的速度。

该报道指出，这两篇文章都是英文，显现出中国对外宣传的用意。