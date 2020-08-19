中国深耕非洲 华为占滩或无敌手

非洲各国正在加深对中国高科技产品的依存。7月启动新一代通信标准“5G”专用服务的南非采用了中国最大通信设备企业华为技术的设备。与要求排除中国产品的美国保持距离的趋势在非洲各国显得突出。虽然美国以信息泄露危险等为由，要求各国排除华为产品。英国、澳大利亚和日本启动了华为产品的排除，但华为在拥有13亿人口的非洲大陆的使用被认为已不可避免。

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据日本经济新闻今天报道，非洲对华为依存加强，与美国保持距离。

南非的通信大型企业Rain采用华为设备，在非洲大陆率先开始提供5G专用通信网的服务。相比与4G并用的通信网，具有通信稳定等优点。而在7月华为主办的在线活动上，非洲企业的身影突出。南非通信与数字技术部部长斯特拉·恩达贝尼-亚伯拉罕斯表示，由于新型冠状病毒的疫情扩大，数字化的重要性正在提升，“为了确保用户的接入，正在与包括华为在内的各大型企业展开合作”。

据该报道，参加企业之一，肯尼亚的最大通信运营商Safaricom也将讨论在5G基础设施建设中采用华为产品。该公司首席执行官（CEO）迈克尔·约瑟夫（Michael Joseph）2月对路透社表示“或将选择华为”。

在南非设有基地的非洲IT（信息化技术）市场调查公司World Wide Worx的CEO Arthur Goldstuck表示，非洲的4G基站7成为华为制造，如果考虑到在5G中转用，摆脱华为是不现实的。在欧洲，不断转向诺基亚等欧洲企业，但相比华为，成本将增加。

据该报道，美国政府根据《国防授权法案》，自8月13日起停止从采用华为等中国5家企业产品的企业采购。不过，对于与美国政府交易较少的非洲企业，效果难以期待。包含在美国制裁对象中的华为以外的中国企业也在非洲提升存在感。中兴通讯（ZTE）1月与通信大型企业MTN携手，在乌干达启动了5G试验运用。拥有先进面部识别技术的摄像头制造商杭州海康威视数字技术（hikvision）在南非、塞内加尔和肯尼亚等各国得到广泛使用。

还存在政府在监管方面积极采用中国产品的一面。美国《华尔街日报》去年报道了乌干达和赞比亚政府为了监管反政府活动家等的通信而取得华为协助的可能性。中国的对非洲投资和贷款也有利于中国产品。喀麦隆7月完成的政府的大型数据中心从中国进出口银行获得贷款，华为提供设备。

日本经济新闻说，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）统计显示，2018年中国对非洲直接投资余额达到460亿美元。对于南非等很多国家来说，中国是最大的贸易伙伴国。同时还是基础设施建设资金等的提供方，中国的影响力正在提高。