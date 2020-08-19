中国官方多次警告要过紧日子。2019年3月， 中国国务院总理李克强在政府工作报告中指出，「各级政府要过紧日子，想方设法筹集资金。」就在同一天，中共总书记习近平在他所在的内蒙古代表团参加审议时指出， “党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”。自此， “过紧日子”就经常挂在中国领导人咀边。到最近， “带头过紧日子”更编写成书籍，跟其他党员必读刊物看齐，作者亦是编写党中央大部分指定读物的任仲文。新书封面引用了习近平于2019年的讲话， “用党和政府的紧日子换百姓的好日子。

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据自由亚洲今天报道，“带头过紧日子”正式出版。

今年三月，李克强在两会记者会上，大谈中国经济面对的困境，并多次提到要过紧日子，他说 : “中央政府这次是带头过紧日子，我们把中央部门的非急需非刚性支出压缩了一半以上，”他说道。 “各级政府都要过紧日子。”李克强当时就提出，2020年赤字率拟按3.6%以上安排，财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。这是特殊时期的特殊举措。上述2万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层，直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等，强化公共财政属性，决不允许截留挪用。

据该报道称，人民日报其后发表评论，指出政府预算精打细算，财政支出严禁浪费，绝不仅仅是“特殊时期的特殊举措”，而是厉行勤俭节约的作风、恪守执政为民“初心”，更是不断提高执政能力、推进国家治理体系现代化的常态自觉。