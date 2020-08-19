中国闹粮荒? 官方说:NO

就在中国大陆传出缺粮之际，中国国家统计局今天发布数据称，今年早稻总产量2729万吨，比去年增加102.8万吨，成长3.9%，扭转了连续7年下滑的态势。中国国家主席习近平近日号召杜绝浪费粮食，中国各地跟风立即采取措施反浪费，引发中国有缺粮忧虑议论。

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据中央社今天报道说，中国传缺粮 官方称今年早稻增产逾百万吨。根据中国国家统计局称，今年早稻生产虽然受到南方部分地区严重洪涝灾害的不利影响，单产（单位面积产量）有所下降，但得益于播种面积大幅增加，全国早稻实现增产。

中国国家统计局19日在官网发布2020年早稻产量数据与解读，作以上表示。据发布，中国大陆今年早稻播种面积475.1万公顷，比去年增加30.07万公顷，成长6.8%。据发布，2020年大陆早稻单产为每公顷5745公斤，比去年减少157.3公斤，下降2.7%。减少的主因是早稻生长后期南方洪涝灾害严重，多地降雨量超过历史极值。低温寡照、暴雨冲刷和洪水淹涝导致早稻田出现不同程度的倒伏和灌浆不足，导致早稻单产下降。

发布最后称，夏粮丰收和早稻增产奠定了全年粮食稳定生产的基础，为进一步做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供了坚实的保障。

新华社11日报导中共总书记习近平下令要坚决制止餐饮浪费后，中国国家粮食和物资储备局隔天即发布小麦收购年减938.8万吨，引发外界议论中国是否面临缺粮问题。中国社科院农村发展研究所17日发布“中国农村发展报告”指出，到“十四五”规划（2021至2025年）末期，中国可能出现1.3亿吨的粮食缺口，其中水稻、玉米、小麦等3大主粮约占2500万吨。

据该报道，中国国家统计局农村司司长李锁强表示，早稻播种面积增加的主要原因：一是多措并举助力早稻生产，激发了农户种植积极性；二是春播气象条件对生产总体有利，促进早稻前期顺利播种。

消息没有提及中国洪水灾害是否对中国农村早稻造成影响。