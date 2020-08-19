中国驻休斯敦总领馆全体人员筛检全阴结果出笼 网赞陷毒窝未染

驻休士顿总领事馆的全体中方人员周日（16日）乘包机离开美国，于周一（17日）晚间抵达北京。北京海关18日通报，实验室回馈结果显示，上述人员核酸检测结果均为阴性。据台湾媒体说，中国微博网友看到结果纷纷感动称，“从毒窝立功而归，全身而退，太不容易了。”

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据东森新闻今天报道称，中国驻休士顿总领事馆“全体人员筛检均为阴”，陆网飙泪：从毒窝立功而归。

17日晚间，中国大陆外交部在首都机场举行迎接仪式，国务委员兼外交部长王毅出席并讲话。外交部党委书记齐玉则代表外交部党委宣布，授予驻休士顿总领事馆集体三等功。

据王毅在讲话中称，面对美方违反国际关系基本准则，要求关闭中国驻休士顿总领事馆这一突发事件，总领事馆全体人员临危不乱，处变不惊，履行外交人员的职责，在极其困难甚至危险的环境下，坚决维护了国家的核心利益、国家和民族的尊严，以及中国驻外机构的正当权益，以实际行动表明中国驻休士顿总领事馆是一个坚强、团结、有力的优秀集体。

据悉，北京海关当晚仅用1小时24分钟完成289名人员入境检疫排查工作，快速验放进境。

据东森新闻说，中国微博网友全飙泪了，“出淤泥而不染”、“其实在欧美国家，华人社区，或是华人较多的街区，疫情都是较轻的，这或许说明了华人比欧美人更愿意相信科学”、“真是不容易，双商在线”。