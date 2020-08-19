中澳关系续恶化 北京或惩罚澳葡萄酒

中国正在调查澳大利亚是否向中国市场倾销廉价葡萄酒，此举加深了中澳之间的外交和贸易争端。自新冠疫情暴发以来两国外交和贸易关系已经恶化。澳大利亚日前对中国课征澳大麦高额关税提出告诉。

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据华尔街日报今天报道称，中澳贸易争端恶化，中国将矛头对准澳大利亚葡萄酒。

据中国官员周二称，这一反倾销调查至少将持续一年。他们没有详细说明调查的理由，但澳大利亚官员称，中国国内葡萄酒生产商曾要求发起这项调查。分析人士表示，中国可能在调查期间暂停进口，或者在调查结束后实施新关税，这会对澳大利亚构成重大打击，因为按金额计算，中国是澳大利亚葡萄酒最大的出口市场。

此次争端正值澳大利亚经济面临严重压力之际，其第二大城市处于封锁状态，该国边境也已经关闭。澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)的政府称，该国经济正经历28年来首次衰退。

该报道说，两位知情人士告诉路透，针对中国向澳洲大麦征收高额关税，澳洲已提出上诉要求。澳洲是全球第三大谷物出口国，受此影响，澳洲农民正忙着寻找替代市场。

中澳两国外交关系恶化，中国于5月对原产澳洲的进口大麦课征80.5%的反倾销及反补贴税，等于让10亿美元的贸易戛然而止。中国周二并表示，对原产于澳洲的进口相关葡萄酒进行反倾销立案调查。

根据澳洲政府数据，中国占了澳洲所有大麦出口的约70%。

两名政府消息人士称，澳洲本月稍早要求中国商务部对裁定大麦关税程序进行正式复审。由于贸易谈判的敏感性，消息人士不愿具名。

根据世界贸易组织(WTO)规则，中国必须在90天内公布审查决定。审查是应澳洲农业部门要求并得到澳洲政府支持。如果中国在90天窗口期快结束时做出决定，时间点将刚好碰上澳洲大麦作物收成期；澳洲大麦产量料超过1,000万吨，创四年高位，因之前的降雨天气使得澳洲的一些最大农作物种植区经历数年乾旱后重焕生机。

据该报说，中澳双边贸易关系围绕食品和铁矿石而建立，最近澳洲推动对新冠病毒的来源和传播展开国际调查，导致两国贸易关系受挫。