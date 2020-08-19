中美协议目前对飞航班翻倍

美国交通部表示，将允许目前飞美国的中国四家客运航空公司将航班数量增加一倍，达到每周八个往返美国的航班。中国已同意允许美国的航空公司将飞中国的航班数量增加一倍。

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据路透社报道，中国和美国将允许中美航班增加一倍，达到每周八个。美国交通部周二表示，中国和美国将各自允许航空公司将两国之间的每周航班数量由现在的四个增至八个。

新冠病毒疫情爆发后，美国航空业者自愿中止了飞往中国的航班。1月31日，特朗普总统禁止几乎所有非美国公民从中国前往美国。

美国联合航空周二表示，自9月4日开始，每周从旧金山飞往上海的航班将增至四班。同时美国交通部表示，达美航空(Delta Air Lines)可以将每周两班增至四班。达美航空也打算飞四个航班，此前公司在6月宣布，7月起开始运营从西雅图和底特律经由首尔飞往上海航班。达美航空周二表示，自8月24日起，从西雅图和底特律经由首尔飞往上海的航班每周将各增加一班。

美国交通部已表示，政府仍希望中方根据双边航空协议同意全面复飞美国航班，并称中国允许增加航班的话，美国也将做出同样的回应。

据路透社说，美中协议允许两国每周的航班超过100个。