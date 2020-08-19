习近平视察安徽显示北戴河会议结束 港媒突指李克强反习惹除敌疑虑

中国主席习近平没有在公众视野出现17天后，昨(18日)现身安徽了解当地防汛救灾和灾后恢复生产等情况，显示北戴河会议已经完结。而是次会议较过往为期长，被解读为党内斗争激烈，但两名中国事务评论员刘锐绍和林和立均向本台指出，习近平地位仍然不受挑战，而会议主要应是讨论第十四个五年经济规划和中美斗争。

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不过，亲建制的香港《明报》直指李克强总理为「倒习「代表人物之一，刘锐绍认为，这是习近平为日后可能出现的反习力量逐个击破的先兆，为扳倒李克强作舆论准备。

新华社昨天以《习近平赴安徽考察调研》为题作出报道，指中共总书记习近平18日下午到访安徽，先后往王家坝闸、红亮箱包有限公司及蒙洼蓄洪区等地察看淮河水情，了解当地防汛救灾和灾后恢复生产等情况和慰问受灾群众。报道只有105字，没提指示，配以多帧照片，是习近平自本月1日后首次露面。

在本月1日至16日期间，七名政治局常委在官媒上销声匿迹，期间，只有身兼人大委员长的栗战书返回北京主持会议。与此同时，北戴河安保严密，一般相信，中共正在北戴河举行会议。而习近平亮相安徽，显示北戴河会议已经结束。

在习露面前一天，总理李克强主持了国务院常务会议，中国媒体报道，会议要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施，助力市场主体纾困发展，特别是小微企业。

李克强的言论，与官方《求是》杂志在此前一天(16日)刊登习近平强调「公有制主体地位不能动摇」的讲话，并不一致，再次惹起二人不咬弦和中共党内斗争升级的评论。

到了今(19日)天，不时为中国当权派解读时事的《明报》《中国评论》专栏，以《党内谁在反习？》为题指出，「在今年北戴河休假期间，外界就传出党内有势力『倒习』，其中李克强就被点名为代表人物之一。」习近平到李克强和全国政协主席汪洋的故乡的安徽视察，未知是习藉此「深入虎穴」抑或辟谣？

习李二人近期的公开言论常有不咬弦的情况，但未有公开言论指李克强「倒习」，《中国评论》引述的「外界」不知所指是谁。时事评论员刘锐绍指出，相信这是习近平为两年后的「二十大」(中共第二十次党代表大会的简称)可能出现的「反习」力量先行逐个击破，情况一如习在「十九大」后先后冷处理王歧山、削身兼政治局肖委的中央纪律检查委员会书记赵乐际和副总理韩正的权力，至于常委中的汪洋和栗战书不会对他构成威胁，王沪宁则效忠于习，余下的便是总理李克强。他续称，习已经开始重用胡春华，显然是为李克强在2023年下台作准备。

他又指出，其实李克强近期已采取自保行动，利用中国政府网突出自己有所作为，既保现时，亦要保日后不被秋后算账。不过，这种自保行动，可被指为「反习」，日后方便习系「整李」。他引毛泽东当年扳倒国家主席刘少奇为例指出，便是把刘在庐山会议提出意见称为「反党」。

另一中国时务评论员李和立则形容，《明报》相关专栏文章只是煽情，因为李克强自知无力「反习」，「倒习」代表人物之说不可信。

北戴河会议聚焦经济 中为与美打超限战作准备

不过，林、刘二人均认为，北戴河会议主要应是谈第十四个五年经济计划(即「十四.五」)，有没有谈人事问题则未可料。林和立补充，相信会议有谈及强化党规，不搞团团伙伙。

刘锐绍指出，北戴河会议谈「十四.五」，便不能不谈中美斗争，据他了解，会议已谈到未来一、两年的应对方案，包括打「超限战」，即不再局限于金融战，而是打科技战和未来战。至于眼前的，就是要解决经济受压下出现粮荒的先兆，以免因为粮食问题激发民怨。

与传统战争不同，超限战是指以一切手段、超越传统战争手段范围的新型战争形式。