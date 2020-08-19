习近平赴胡李汪老家勘灾引关注 女警扮灾民网批欺君罪

安徽洪灾减退后一个月，中共总书记习近平本周二（8月18日）赴当地考察，他当天在阜南县蒙洼蓄洪区曹集镇利民村慰问受灾群众时，被发现所谓受灾群众原来是该县公安局一女警察乔装而成。周三，又考察宝武马钢集团。自由亚洲引述有网民说，习近平在当地探望的都是官方“信得过”的临时演员。网民见图哗然，指地方官犯有“欺君之罪”。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲今天报道，习近平安徽考察洪灾，地方官派公安扮群众相迎。该报道称，习近平在安徽阜南县探访一户家庭，一位怀抱孩子的受灾群众被发现是当地公安乔装。

两个多星期未公开露面，引发外界各种揣测的中共总书记习近平，本周二（18日）突然出现在今年洪灾肆虐的安徽，不过，安徽阜南县的洪水已经退去，农田露出水面。新华网发出多张习近平在安徽考察的照片，报道指当天下午，习近平先后来到阜阳市阜南县王家坝闸、红亮箱包有限公司、蒙洼蓄洪区曹集镇利民村西田坡庄台，察看淮河水情，走进田间地头，了解当地防汛救灾和灾后恢复生产等情况，看望慰问受灾群众。周三上午，习近平在马鞍山市薛家洼生态园，实地察看长江水势水情。随后，习近平前往中国宝武马钢集团，了解企业复工复产和经营情况。

自由亚洲说，不过，有网民发现习近平在曹集镇利民村慰问一户农村家庭时，手抱女童的女子竟然是阜南县公安局治安大队副队长闫静，并翻出闫静穿警察制服，在台上发言的图片。网民见图哗然，指地方官犯有“欺君之罪”。

推特网民“墨菲不是定律”留言写道：“当地政府欺上瞒下，罪当万死，皇帝是无辜的”，另有人留言说：“洪水去了，人家来了”。

这一次是习近平7月31日主持北斗三号全球卫星导航系统开通仪式后，首次公开露面。香港《明报》周三刊登署名“孙嘉业”的评论写道，北戴河会议后习近平首度露面，不在北京，而是到了安徽视察，安徽是习近平前任胡锦涛的祖籍地，亦是现任国务院总理李克强和全国政协主席汪洋的故乡。在今年北戴河会议休假期间，外界传出当时有势力“倒习”，其中李克强被点名为代表人物之一。未知习近平此行是“深入虎穴”，还是对外澄清，打破谣言呢？

北京文史学者赵文谦对本台说，安徽肥东县还是前人大委员长吴邦国的故乡。总结习近平上任后所到之处，赵文歉认为与当局所谓进一步深化改革开放政策并无太大关系，却与红色政治运动有关：“他现在所有的行踪基本上围绕着早期共产党革命打转，基本上他去的地方都是和共产党历次事件，而且是转折性的事件有着直接关系。安徽基本上也是这样。我觉得共产党已经没有机会再开放，没有机会再改革了，她是改革不了的。”

该报道说，海外媒体近日频繁报道北戴河会议爆发高层权斗等。至本周一，国务院总理李克强、中央书记处书记王沪宁两位政治局常委，以及中央组织部长陈希等6名政治局委员终于在北京公开露面，次日，总书记习近平出现在安徽，再度引发外界各种联想。