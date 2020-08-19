北戴河后赴安徽探洪灾 习近平提大禹治水精神

中共总书记习近平18日赴安徽勘灾。中共官媒今天报导，习近平在视察时说，一直牵挂灾区的民众；并称“中华民族同自然灾害斗了几千年，积累了宝贵经验，我们还要继续斗下去”。据中央社说，这次赴安徽，是今年汛情以来，习近平首度前往灾区，也是他半个多月以来首次的公开活动。

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据中央社今天报道称，水患以来首次勘灾 习近平提要跟自然灾害继续斗。中国大陆自6月以来汛情严重，中共总书记习近平8月18日首度前往灾区勘灾。

该报道引述人民日报app（应用程式）19日消息，习近平昨天在安徽阜阳市阜南县蒙洼蓄洪区曹集镇利民村西田坡庄台，慰问受灾民众时，先是在田间视察农户时提到“一直牵挂灾区的群众”。接着，他在视察当地社区时则称，“愚公移山、大禹治水，中华民族同自然灾害斗了几千年，积累了宝贵经验，我们还要继续斗下去”。

习近平又说，“这个斗，要尊重自然，顺应自然规律，与自然和谐相处。全面建设社会主义现代化国家，我们要提高抗御灾害能力，在抗御自然灾害方面要达到现代化水平”。

据官方报导说，习近平在探视农户时，现场村民对他说“现在水退了，都在抢种补种（农作物），水退到哪里，就补种到哪里。请总书记放心”。习近平则回应，“看到乡亲们生产生活都有着落、有希望，我的心就踏实”。

在此之前，新华社11日曾刊登习近平批评中国的餐饮浪费现象“怵目惊心、令人痛心”，并要求“加强立法、强化监管”制止粮食浪费的指示。中国大陆自6月以来汛情严重，至7月底，灾情从南方扩展至北方。习近平未在第一时间走访灾区，只是对洪灾发出公开指示，因此引发议论。

据中央社说，中共总书记习近平昨天下午赴安徽考察调研，察看防汛救灾和灾后情况。这是今年汛情以来，习近平首次赴灾区，也是他半个多月以来首次的公开活动；外界认为，这表示北戴河会议已经结束。

中国6月以来汛情严重，至7月底，灾情从南方扩展至北方。习近平未在第一时间走访灾区，而只是对洪灾发出公开指示，因此引发议论。

据新华社晚间报导，习近平18日赴安徽考察调研，先后来到阜阳市阜南县王家坝闸、红亮箱包有限公司、蒙洼蓄洪区曹集镇利民村西田坡庄台，察看淮河水情，走进田间，了解当地防汛救灾和灾后恢复生产等情况，看望慰问受灾群众。