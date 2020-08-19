台媒指习近平现身后 其他官员纷纷露面

中国大陆自6月以来汛情严重，中共总书记习近平8月18日首度前往灾区勘灾。但从8月1到16日，中共7名政治局常委便一同在官媒上销声匿迹。官媒今天报导习近平的公开活动，加上中共政治局常委李克强昨天主持国务院常务会议、中共政治局常委王沪宁昨天出席“中华全国青年联合会”及“中华全国学生联合会”，领导人纷纷现身。

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据中央社今天报道，中共总书记习近平18日赴安徽勘灾。据中共官媒今天报导，习近平在视察时说，一直牵挂灾区的民众。

中国大陆自6月以来汛情严重，至7月底，灾情从南方扩展至北方。习近平未在第一时间走访灾区，只是对洪灾发出公开指示，因此引发议论。

这次赴安徽，是今年汛情以来，习近平首度前往灾区，也是他半个多月以来首次的公开活动。外界普遍认为，这代表中共高层暑期赴河北省秦皇岛市休假的“北戴河会议”已经结束。

中央社说，中国6月以来汛情严重，至7月底，灾情从南方扩展至北方。习近平未在第一时间走访灾区，而只是对洪灾发出公开指示，因此引发议论。

官媒今天报导习近平的公开活动，加上中共政治局常委李克强昨天主持国务院常务会议、中共政治局常委王沪宁昨天出席“中华全国青年联合会”及“中华全国学生联合会”，领导人纷纷现身，似乎也说明今年的北戴河会议已经结束。

在此之前，中共政治局常委级领导人曾密集地在7月底露面。习近平及李克强在7月31日还一同出席“北斗三号”全球卫星导航系统建成暨开通仪式。

但从8月1到16日，中共7名政治局常委便一同在官媒上销声匿迹，期间仅中国全国人大常委会委员长栗战书，8日在北京出席全国人大常委会第21次会议。