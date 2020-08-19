台湾：中国黑客已长期渗透，至少10个地区政府邮件被黑

8月19日星期三，法新社台北站引述台湾信息安全部门负责人的通报称，台湾至少10个地区政府的系统受到了来自中国黑客的攻击，约6000个电子邮箱受到非法入侵。

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台湾网络安全调查办公室负责人对法新社表示，本次黑客入侵，共分成两组，分别是来自Blacktech，和Taidoor，袭击目标是台湾政府部门和自从2018年以来向其提供网络服务的供应商，造成的损失“不容忽视”，“确切损失范围还在衡量当中”。台方还谴责中国近期加强了对台湾的网络安全攻击，“自从蔡英文2016年上任以来从未停止”，台湾方面一直呼吁人们提防可能发生的此类信息盗取事件。

19日，台湾法务部调查局官方网站上发布具体信息，称中国黑客组织已经长期渗透台湾政府机关，和政府机关的资讯服务供应商，黑客以供应商为跳板，试图盗取敏感资料，和台湾民众个人信息，目前已经成立专案小组来负责调查。当中指出，本次黑客使用的恶意程式Waterbear后门程式属于中共支持的中国黑客组织Blacktech近年来常用手段，有证据显示其攻击来源来自中国湖北，提请台湾各机构注意内部网络可疑迹象，降低黑客入侵风险。