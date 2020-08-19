坠楼 中国铁路大王为何而死？

中国最大的国有铁路建设公司董事长就任两年后做出了跳楼的极端选择。公司方面对背后的原因三缄其口。朝鲜日报说，有舆论推测，他的死或与中国政府对公司方面的监查有关。

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据朝鲜日报今天报道称，中国铁路大王为何而死？18日，中国铁建股份有限公司（CRCC）董事长陈奋健（58岁，图）于16日晚坠楼身亡。当天上午，CRCC发表声明证实了陈奋健的死。但并未公开死因，仅表示：“公司的生产经营情况一切正常。”

在美国《福布斯》杂志去年公布的“世界500强企业”名单中，CRCC位列第58位。主要从事铁路、桥梁建设和房地产开发等。

据CRCC官网显示，陈奋健最后一个公开行程为13日访问河北省雄安新区，同河北省相关负责人举行座谈会。

据该报道说，陈奋健做出极端选择的原因尚不得而知。但据中媒称，国务院国有资产监督管理委员会调查组从6月开始对CRCC展开了调查。陈奋健死亡消息一出，在香港上市的CRCC子公司股价下跌了4.2%。

中国铁路网是全世界扩张最快的基础设施。由于需要投入巨额的资金，意指铁路行业人际网络的“铁道帮”时常被指为腐败的温床。

习近平执政以后，对铁道帮的调查就从未停止过。2013年，国有资产监督管理委员会调查显示，CRCC招待费高达8.37亿元人民币，接近该司净利润的10%，引发巨大争议，60多人因此受到惩戒。2014年1月，另一家国有铁路建设公司中国铁路工程集团有限公司（CREC）总裁白中仁从高楼跳下，做出了极端的选择。当时也有舆论推测他的死与反腐调查有关，但至今没有得到证实。

朝鲜日报说，CRCC是中国一带一路建设的核心企业。除中国本土，还进军了全世界130多个国家。CRCC的前身是1948年创建的中国军队铁道部队，曾在6·25战争期间参与朝鲜铁路的维修工作。此后，曾被纳入为铁道部下属机构，现经改组成为国有企业。