新疆大学老党员教授传被关押后离世

流亡海外的维族人近日在网络盛传两年前77岁高龄依然被当局逮捕的新疆大学文学教授阿布都克里木·拉合曼（Abdukerim Rahman）本月初已经离开人间，法广试图通过多种渠道确认此一消息，但是，包括世界维吾尔大会组织在内的维族社群均未能确认上述消息，彰显当局对新疆信息封锁几乎达到了滴水不漏的程度。

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拉合曼教授曾经于2018年1月被拘捕，在再教育营被关押一年多之后获释，在所有受到当局迫害的维族学者与文化人之间，他的被捕曾经引发许多观察人士的费解，这位被认为是新疆维吾尔文学之父的文学教授几十年来一直是中国共产党党员，但是，他却被当局谴责为是两面派，评论认为此举彰显当局指控罪名以及惩罚标准的随意性。

世界维吾尔大会组织发言人迪里夏題向法广表示，自从2016年陈全国调任新疆自治区党委书记之后，当局加强了对维吾尔文化界的打压，超过230名维吾尔族学者失踪或受到其他惩罚，他们中除了 拉合曼之外，还包括前新疆大学校长特意普（Tashpolat Tiyip）以及新疆大学与新疆师范大学的多位教授、哲学家和诗人。评论认为，很显然，推广维吾尔文化也成为当局治罪的依据。

2018年，77岁的阿布都克里木·拉合曼（Abdukerim Rahman）被逮捕之后，海外的“中国中亚艺术生活”网站发表文章介绍了他的生平，文章强调了他在维吾尔文化和文学方面的丰富知识。强调他收集了所有用维语发表的书籍，他本人几乎是维族风俗文化的百科全书， 拉合曼因学识渊博，谦卑风趣而受到学生们的普遍爱戴。是新疆大学的一位传奇性的人物。