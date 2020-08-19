杨洁篪将访新韩 中美紧张之际北京寻求巩固邻里

韩国透露，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪计划本周访问韩国，与韩国新任国家安保室室长徐薰举行会谈。当前新冠疫情削弱了双边交流，并导致朝鲜去核化谈判陷入停滞。双方可能讨论习近平访问韩国事宜。华尔街日报今天说，中国最高外交官将于本周晚些时候访问新加坡和韩国。在与美国的地缘政治竞争日益加剧之际，北京方面正寻求加强与亚洲邻国的关系。

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据路透社今天报道称，韩国表示，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪计划本周访问韩国，与韩国新任国家安保室室长徐薰举行会谈。当前新冠疫情削弱了双边交流，并导致朝鲜去核化谈判陷入停滞。韩国官员表示，杨洁篪将于周五和周六访问韩国釜山。这将是自去年年底中国出现新冠病毒以来，中国高层官员首次访问韩国。

青瓦台发言人康珉硕在简报会上表示，徐薰将于周六与杨洁篪会面，讨论朝鲜、新冠疫情合作以及中国国家主席习近平可能访问韩国等事宜。据康珉硕在简报会上说，“双方一直在努力促成习主席能够在新冠肺炎疫情稳定、形势好转时适时访问韩国，”他还说，徐薰和杨洁篪并将就每年举行一次中日韩三边峰会的问题交换意见。这是杨洁篪自2018年7月以来首次访问韩国。

据华尔街日报今天报道称，中国最高外交官将于本周晚些时候访问新加坡和韩国。在与美国的地缘政治竞争日益加剧之际，北京方面正寻求加强与亚洲邻国的关系。

韩国联合通讯社援引韩国总统办公室发言人姜民石(Kang Min-seok)的话说，中国外交政策的主要设计师杨洁篪将于周五开始访问釜山，并将于周六与韩国国家安全顾问徐勋(Suh Hoon)举行会谈。消息人士告诉《南华早报》，在前往釜山之前，杨洁篪（中共中央政治局24名成员之一）将于周四访问新加坡。

杨洁篪对中国两个邻国的访问正值中国和美国之间的紧张局势加剧之际，双方在贸易、技术、香港、台湾和南中国海问题上存在一系列分歧。美国上月表明了其在有争议的中国南海(South China Sea，中国称南海)问题上的新立场，称北京方面对这片有争议海域的大规模主权主张非法。

据该报道称，新加坡总理李显龙(Lee Hsien Loong)警告称，美中关系已降至“非常危险”的水平，新加坡和亚洲其它国家越来越担心，这可能导致危险的结果。新加坡在这两个大国之间巧妙地进行了调整。