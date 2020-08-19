美国军舰穿越台湾海峡 解放军未动作

台湾国防部今天证实，美军一艘作战舰由北向南航经台湾海峡，续向南航行。中国解放军东部战区发言人、空军大校张春晖下午则称，已组织海空兵力全程对美舰进行跟踪监视。

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据中央社今天报道，美舰穿越台湾海峡，解放军东部战区指：全程跟监。

根据解放军东部战区微信公众号下午刊登通稿，引述张春晖上述表示，并称美国近来在涉台问题上“消极动作不断”，“向台独势力发出错误信号，严重破坏台海和平稳定”。张春晖又说，“任何破坏‘一个中国’原则、在台海地区滋事搅局的言行，都不符合中美两国根本利益，损害两岸同胞共同福祉，给本地区和平稳定带来现实威胁，是极其危险的”。他还说，东部战区部队将时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。

台湾国防部今天则表示，这艘美舰经台湾海峡执行一般航行任务；国军运用联合情监侦作为，全程掌握台海周边海、空域相关动态，状况正常。

据该消息，美国海军太平洋舰队（U.S. Pacific Fleet）今天也罕见在脸书粉丝团公布相关照片，并贴文表示，第7舰队（U.S. 7th Fleet）勃克级导向飞弹驱逐舰马斯廷号（USS Mustin, DDG 89）18日航经台湾海峡，图说指出，马斯廷号任务为支持印太区域的安全与稳定。第7舰队新闻稿指出，马斯廷号与日本海上自卫队秋月级驱逐舰凉月号（JS Suzutsuki, DD 117）15日在东海举行综合演习，作为透过合作共同承担区域稳定的一环。