美国大学多炒中国概念股 美国国务院警告除牌风险

图为华尔街股市厅内一景

美国财长努钦（Steven Mnuchin）早前宣布，任何不符合美国会计准则在美国交易所上市的企业将于2021年底前被交易所除牌。美国国务院去信美国的大学及院校，敦促大学剥离旗下捐赠基金所持有的中概股，警告持有中概股将有风险。

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据香港经济日报今天报道称，美国务院警告当地大学，持有中概股有风险。

报道称，彭博引述美国经济增长、能源及环境副部长Keith Krach致美国大学及学院董事会的信中表示，美国将加强上市标准，可能导致中概股明年底前从美国退市的潜在结果，指大学捐增基金会需要谨慎地剥离中概股。

根据调查，高校基金投资中国股票的规模达数以十亿美元计算。全美学院和大学商务官员协会 （National Association of college and University Business Officers） 数据显示，截至2019年6月，大学捐赠基金持仓中，13.9%为海外股票。

该报道说，美国国务院还警告院校，指中国在校园的影响力正增强，并表示美国正加速调查中国非法资助研究、知识产权盗窃及人才招聘。