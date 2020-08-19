蔡霞美媒数特习优劣 指北京贸易战必输无疑

据中央社引述美媒，中共中央党校退休教授蔡霞表示，中美贸易战开打初期，她当时就认为中国共产党跟美国政府打贸易战，是两个劣势相加，美国是两个优势相加，“我们必输无疑”。

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据中央社今天报道，分析特习优劣，蔡霞指：中共在贸易战必输无疑。蔡霞17日遭到中共开除党籍后，在美国接受自由亚洲电台专访时作以上表示。蔡霞谈到中美贸易战开打初期，在北京与党内其他研究者如何判断中美对抗局势，并点出两国制度与领导人的优劣。

据蔡霞指出，美国的制度是三权分立，对总统是有制衡的，还有媒体监督。这是美国的制度优势，因为可以制约总统，使总统在一定程度上不可以任意妄为，（领导者）的个人意志要受到某种约束。这种制度的优势使得他在重大决策上，不容易出太大的差错，毕竟不是（所有的事情都是）可以总统说了算的。

据蔡霞指出，中国的劣势是一个集权专制的制度，资讯是不通的。真实情况反应不到（上面）去，决策又没有民主。决策以后错和不错，由领导者个人来判断，别人不敢说话，“所以我们没有纠错能力。即便错，你也不敢提，只能到了执行以后发现效果很糟糕，不得不拐弯，这时候才逼着你改”。

蔡霞认为美国总统特朗普的个人优势是：第一，特朗普多年经商，知道市场经济，不是门外汉，比习近平更懂市场经济。第二，特朗普的性格优势是强悍，“狭路相遇勇者胜”，特朗普有这个压倒性的气势，美国的实力配得上特朗普的性格优势。

据蔡霞说，其实特朗普跟习近平都是强势性格，这时候就要看谁更厉害。特朗普有时候不按常理出牌，可能会打中对方。这从一个角度看是弱点，从另一个角度看可能就是优势。因为特朗普有美国的制度来制衡其性格上的弱点、消极的那一面；而制度又可以给特朗普带来一定的优势。

蔡霞并指出，习近平劣势是没有现在市场经济的知识，又特别想要管经济。仗着权力什么都插手，“你想他能管好吗？这就是他个人的，但没有人能制约他呀”。

该报道称，蔡霞说，习近平的权力任意妄为，没有人能制约，又没有知识，又没有头脑的决策能力。个人知识的缺陷、性格的缺陷、眼界的缺陷，加上中国的制度的缺陷，这就是劣劣相加，美国那套是优优相加。“你说这仗打下来谁赢？”据蔡霞说，他们当时就意识到，按照习近平的那一套往下走，绝对是最糟糕的情况，最后国家打中美贸易战，会是中国人民的利益受到很大的损失。