中国俄罗斯合作超大型石化项目起步

俄罗斯最大的石化企业西布尔（Sibur）在远东地区的阿穆尔河流域（Amour），与中国合作周二启动了建造一座超大型石化工厂的前期工程。

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据本台RFI法广2020年8月19日周三报道，超过100亿美元，这是俄罗斯西布尔集团与中石化（Sinopec）这一合资工厂的预算投资金额。西布尔集团占股60%，中石化占股40%。地点是在俄罗斯阿穆尔河（即黑龙江）流域中的工业小镇Svobodnyy。这一超大型石化聚合物工厂未来将生产销往中国市场上紧俏的塑料制品。这一项目展现了中国要与俄罗斯加强经济合作的意愿。

分析人士在接受本台RFI法广经济组记者采访时表示，这不仅只是加强关系的迹象，这一设施还关联到另一更大项目-2019年底在Blagovechtchensk剪彩的西伯利亚天然气管线，距离这座石化工厂所在城市Svobodnyy一百五十公里。这管线向中国输送天然气。

中国把供应多样化

在这家被命名为Amur GCC的新工厂，西布尔集团有雄心让产量翻倍，其中四分之三将供应中国。西布尔集团预测，中国对聚合物的需求每年增长6%，工厂未来将需要职员1000人，建造施工期间将最多接纳3万名员工。施工合作方之一有德国企业Linde。

分析人士指出，这家工厂的建造背景是中俄加强合作，最初是提供能源，如今则扩展到化工。

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中国可以在俄罗斯以外的其它地方找到货源，但有了俄罗斯供应的这种可能性，一方面可满足其所需，另一方面可与其它供货商谈判。中国以此方式让供应多样化，与全球其它伙伴方打俄罗斯这张牌。

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