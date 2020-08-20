中国大使走基里巴斯人肉地毯欢迎仪式争议发酵 北京斥抹黑

弃台湾转而与中国建交的基里巴斯，因使用当地迎客风俗人肉地毯欢迎中国大使，成为争议话题。中国被批评展示战狼外交，北京则以实为当地风俗而要求切勿抹黑扭曲。台湾媒体称，台湾与基里巴斯建交时，台湾大使从未踏过此类人肉地毯。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道，中国大使踏基里巴斯人肉地毯，被指战狼外交象征。消息说，中国大使最近拜访基里巴斯一地，接受踩背而过的“人肉地毯”欢迎，照片流出后引发争议。中国大使最近拜访基里巴斯一地，接受踩背而过的“人肉地毯”欢迎。照片流出后引争议，有居民指是当地文化，有人则不认同，美澳外交官也加入论战，视为中国战狼外交象征。

报道称，美国纽约时报19日以“中国外交官为何在太平洋岛国踩人后背走路”为题，分析事件引发议论的意涵。文章说，美国、澳洲官员在社群网站评论，助照片疯传。对美、澳官员来说，“没有什么比它（这张照片）更能象征中国的战狼外交（Wolf Warrior diplomacy）了，在他们看来，这张照片充分体现了北京的专横殖民主义做法”。

澳洲广播公司（ABC）和英国卫报（The Guardian）也在2天前做出报道。

中央社综合相关消息，这张照片是在基里巴斯的马拉基岛（Marakei Island）拍摄的，从照片拍摄角度，似乎是从中国驻基里巴斯大使唐松根乘坐的飞机后方拍的，唐松根下飞机后，从30人的后背上走过，有两名女性分别牵着他的左右手。相关报导没有照片来源及拍摄时间等资讯。不过中国驻基里巴斯大使馆2天前在脸书贴文指出，唐松根8月初到马拉基岛等地访问，似乎说明这起事件发生的时间。

据纽约时报指出，中国大使馆的声明没有为引发议论的欢迎仪式辩护或解释，但似乎是对这张照片在社群媒体引发讨论所做的回应。出席这场仪式的基里巴斯环境部长铁卡拉（Ruateki Tekaiara）说，这是马拉基岛的独特文化，对访客致以最高敬意，决定办这个仪式的是地方长者，没有人能反对。

有基里巴斯民众指出，这是婚礼会见到的仪式，但不是基里巴斯所有岛屿都有。民众Rae Bainteiti说，通常是新郎方躺地上，让亲家从他们身上走过，“代表喜悦，也欢迎他们成为一家人”。民众Apaula Tofinga指出，这是古老婚礼习俗，通常亲友会组成人桥，让新郎或新娘走过去，“代表他们彼此在亲家会被好好对待”。

该报道称，不过，基里巴斯的独立记者瑞蒙（Rimon Rimon）对澳洲广播公司指出，有民众看到这个景象，感到很不高兴，“人们对此生气、感到沮丧、尴尬”。瑞蒙曾是基里巴斯前总统汤安诺（Anote Tong）幕僚。瑞蒙指出，过去有些台湾的外交官也曾拜访马拉基岛，他从没见过台湾的外交官被以同样的方式欢迎。

有些美国与澳洲官员也对这事件提出看法。曾派驻以色列、基里巴斯邻国巴布亚新几内亚的澳洲联邦众议员夏玛（Dave Sharma）说，他感到非常惊讶，如果澳洲代表也参与这类性质的仪式，“我会非常吃惊”。驻点斐济（Fiji）并监管基里巴斯等太平洋岛国的美国武官帕纳约托（Constantine Panayiotou）对此感到愤怒。他在推特（Twitter）发文指出：“我无法想像踩着儿童后背走路的场景，对任何国家的大使（或者对任何成年人来说！）是可以接受的行为。然而，中国驻基里巴斯大使让我们看到了这个场景。”但帕纳约托对纽时指出，他的推文是个人看法，不代表美国驻斐济大使馆或美国国防部立场。

澳洲外交暨贸易部主管太平洋事务的官员麦唐纳（Ewen McDonald）指出，澳洲驻基里巴斯的高级专员考尔德（Bruce Cowled）从未参加过任何类似的仪式。

据纽约时报指出，无论是不得体的做法，或是小题大作，这个事件引发的议论，反映出太平洋国家在地缘政治上的地位变得举足轻重。

据中央社，基里巴斯去年9月和台湾断交，转向中国建交。基里巴斯总统马茂（Taneti Maamau）今年6月连任成功，外界分析有助中国巩固在太平洋的战略位置。纽时指出，中国和美国正在争夺太平洋地区的影响力，基里巴斯是与夏威夷距离最近的邻国，随中、美竞争加剧，基里巴斯对两国都越来越重要。有美国官员指出，他们担心中国在基里巴斯耶诞岛（Christmas Island）兴建战略前哨。耶诞岛离位于夏威夷的美国印太司令部仅约2000公里。

中国官媒“环球时报”（Global Times）今天反驳外界对照片的“错误解读”。报导引述聊城大学学者于镭指出，仪式表示对唐松根的欢迎，过去美澳等西方国家干涉基里巴斯的选举，曾造成基里巴斯与中国断交，澳洲长期将太平洋岛国视为后院，太平洋岛国很少对过去殖民的西方国家有如此友善的表示。

据上报今天报道称，回应基里巴斯“人体地毯”事件，中国外交部指：实为当地风俗、切勿抹黑扭曲。

报道引述《澎湃新闻》，基里巴斯“人体地毯”事件掀起喧然大波后，中国外交部发言人赵立坚20日在记者会上表示，他们已经核实确认各种报导，强调照片的背景，是唐大使应马拉凯环礁（Marakei）政府和议员邀请访问，出于对当地民情风俗尊重，才接受这个欢迎仪式。

赵立坚也特别点出，这种独特的人体地毯欢迎仪式，澳洲驻基里巴斯高级专员1998年访问该岛屿时，也曾接受相同热情迎接，不可能不清楚此一习俗。