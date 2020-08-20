中国蒙牛欲购澳乳业 或受阻

澳大利亚金融评论报周四引述消息人士指，澳大利亚政府可能阻止中国蒙牛乳业收购一些澳洲知名乳品品牌，消息人士归咎于“外交问题”。这将是澳洲7月修改外商投资法以来的首次政府否决。修律一定程度上是为了防范疫情冲击让资金充裕的外国人更容易收购澳洲的战略性资产。

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据路透社今天报道，澳大利亚财长可能阻挠中国蒙牛收购乳业资产。根据当地媒体援引未具名消息人士称，澳洲财长弗吕登贝格(Josh Frydenberg)反对外资投资审核局(FIRB)批准这项价值6亿澳元(4.31亿美元)交易的建议。

这将是澳洲7月修改外商投资法以来的首次政府否决。这次修律是近半个世纪以来外商投资法调整幅度最大的一次。修改后的法律赋予了财长最终决定权，他可以对FIRB批准的交易提出不同看法，或施加限制条件，甚至在存在国家安全风险的情况下强制对方撤资。修律一定程度上是为了防范疫情冲击让资金充裕的外国人更容易收购澳洲的战略性资产。

路透社说，该项法律并未提及任何具体国家的名字。但中国蒙牛的收购交易，正赶上中国与澳洲紧张关系升温的大背景。

蒙牛乳业在去年11月向日本的麒麟控股提出收购Lion Dairy & Drinks Pty Ltd；而就在当时的10天之前，蒙牛从竞争监管机构获批以14.3亿澳元收购婴儿配方奶粉生产商贝拉米(Bellamy's)。蒙牛收购Lion的交易已于今年2月获得了反垄断审批。

路透社说，据弗吕登贝格在一封电子邮件中回复称。“政府不对外国投资审查安排的细节置评，因为这些安排适用或可能适用于特定案例。”麒麟控股发言人表示，“我们没有听到任何决定，因此不能基于猜测置评。”

消息说，中国蒙牛今天港股跌3.1%，恒指.HSI下挫2.1%。东京证交所上市的麒麟控股股价下滑0.4%，指标日经指数.N225挫跌1%。