中国领导人秀勘灾 网民多赞李克强满鞋泥水

中国国务院总理李克强20日前往长江水患重灾区重庆勘灾。官方照片显示，李克强身着简便衬衫、西装裤，脚穿雨鞋，走进满是泥泞的受灾村落。中央社说，不同于李克强两度前往灾区都释出脚上沾满泥泞的照片，网友发现，截至目前，习近平安徽勘灾行程安排在已恢复耕作的田地、重整后的社区街道、蓄洪区等。

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据中央社今天报道，中国网友比较领导人勘灾，李克强穿雨鞋满脚泥。

中国国务院总理李克强今天赴水患重灾区重庆勘灾。官方照片显示，李克强脚穿雨鞋，走进满是泥泞的受灾村落；相对之下，网友发现国家主席习近平勘察的则是已恢复耕作田地或重整后的社区。中国政府网下午刊登李克强勘灾图文通稿，表示李克强于上午11时许飞抵重庆后，随即转乘火车、汽车，辗转来到洪水灾情严重的潼南区双坝村。

该报道说，双坝村位于涪江沿线，全村8000多人全部受灾，屋内积水最高时达一人多高，村庄周围的农田、蔬菜大棚全部损毁。通稿首段引述李克强对当地干部和随行人员说，要落实好习近平对防汛救灾和灾后重建工作的重要指示精神，确保人民群众的生命财产安全，并询问灾民是否有具体困难，需要哪些政策支持，“党和政府一定会帮助大家度过难关”。通稿显示，当地村民对李克强说，从未见过这么大的洪水，很多在外打工的人都回家来救灾，所幸没有造成人员伤亡。

中国大陆自6月以来汛情严重，李克强曾在7月初前往贵州勘灾，而习近平则是本月18日前往安徽省，首度视察今年江淮水患灾区。不同于李克强两度前往灾区都释出脚上沾满泥泞的照片，网友发现，截至目前，习近平安徽勘灾行程安排在已恢复耕作的田地、重整后的社区街道、蓄洪区等。

中央社说，另据美国自由亚洲电台消息，有网友发现，习近平日前前往民宅慰问的一名抱着孩子的女性灾民，疑似是阜南县公安局治安大队的副大队长。