中美贸易谈判未破 择日再谈

原定于上周六举行的评估中美第一阶段贸易协议的会议因日程安排问题推迟，中国商务部新闻发言人高峰周四就此表示，中美双方已商定将于近日举行通话。此前消息称特朗普此时没有兴趣谈中美贸易谈判，而且他与中国国家主席习近平多时没有通电话。

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据路透社今天报道称，针对中美第一阶段贸易协议会谈，中国商务部称双方已商定于近日举行通话。高峰在商务部例行发布会上就中国公司的TikTok在美业务被迫剥离强调，美国以莫须有的罪名对中国企业施加交易禁令，毫无事实和法律依据，严重损害企业的正当权益，严重违背市场经济基本原则。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。

美国贸易代表莱特希泽、美国财政部长努钦和中国国务院副总理刘鹤原定于在协议生效六个月的8月15日通过视频举行会议。白宫幕僚长Mark Meadows周二在空军一号总统专机上向记者表示，还没有安排新的高级别中美贸易谈判，但双方仍就第一阶段贸易协议的执行情况保持接触。

中国进口美国农产品、商品、能源及服务的金额仍远低于达成第一年目标的进度--目标是较2017年进口金额增加770亿美元。但随着中国经济复苏，中国的采购力道已加大。

高峰并强调，一如既往欢迎包括美资在内的外国投资者在中国投资经营，共享中国发展机遇。今年以来，星巴克、开市客、特斯拉等一批美资大项目纷纷落地到资，显示出美国投资者和美资企业对中国市场的信心。事实证明，中国仍然是包括美国在内的各国投资者投资兴业的热土。

路透社报道称，中国国务院近日发文强调，要进一步加强稳外贸稳外资工作，稳住外贸主体，稳住产业链供应链；包括加大财税金融支持，进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放，以多种方式为外贸企业融资提供增信支持等15项政策措施。

华尔街日报今天报道，据美中两国官员透露，美中贸易谈判代表计划未来几天举行视频会议，就“第一阶段”贸易协议的条款履行情况以及美国对中国科技公司采取的行动展开磋商。

相关谈判此前已有媒体报道，但美国总统特朗普(Donald Trump)周二晚间表示，他对中国政府处理新冠疫情的方式感到愤怒，所以取消了与中国的谈判。他说：“我现在不想和中国谈。”这一表态也让这轮会谈能否进行面临疑问。

但后来特朗普的助手澄清说，特朗普并不是专门针对第一阶段贸易协议，而是更笼统地表态。从3月下旬到现在，特朗普和中国国家主席习近平尚无电话沟通。