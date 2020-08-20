旗下爱奇艺涉财务造假 百度面临美国集体诉讼

中国著名影音平台爱奇艺近期传出涉嫌伪造财务数据，遭美国证券管理委员会调查。美国罗森律师事务所19日宣布接受投资人委托，向爱奇艺大股东、中国搜寻引擎龙头百度发起集体诉讼。一项指控指爱奇艺夸大2019年的收入，约人民币80亿至130亿元，并称爱奇艺早在2018年首次公开募股前就存在诈欺行为，且持续至今。根据爱奇艺13日发出声明表示，这份报告引用的数据与结论严重失实，现已聘请顾问进行内部审核，并配合调查美国证管会（SEC）的调查。

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据中央社今天报道称，爱奇艺涉财务造假，大股东百度面临美国集体诉讼。根据罗森律师事务所（Rosen Law Firm）英文官网公告，百度被指控在上市期间作出虚假或误导性陈述，以及未披露以下资讯：百度歪曲爱奇艺的财务和经营状况、对爱奇艺控制不力、在相关时间的公开声明是虚假或误导性的。公告并称，如果投资者在2016年4月8日至2020年8月13日之间购买或以其他方式收购百度证券，可以加入集体诉讼，鼓励损失超过10万美元的投资者与律师事务所联系。

该报告表示，爱奇艺透过虚报约42%至60%的用户数量来夸大收入。此外，爱奇艺在为内容、其他资产和收购所支付的成本都被夸大。

中央社说，截至发稿，百度以及爱奇艺均未对此作出回应。

一家叫做Wolfpack Research的公司在4月公布的报告中揭露爱奇艺财务作假一事，指控爱奇艺夸大2019年的收入，约人民币80亿至130亿元，并称爱奇艺早在2018年首次公开募股前就存在诈欺行为，且持续至今。

爱奇艺13日发出声明表示，这份报告引用的数据与结论严重失实，现已聘请顾问进行内部审核，并配合调查美国证管会（SEC）的调查。美方已要求提供2018年1月以来的财务和营运纪录，以及指控所涉及的收购和投资相关文件。

据澎湃新闻，百度财务长（CFO）余正钧8月14日在百度第二季财报会上表示，百度对欺诈采取零容忍的态度。作为爱奇艺母公司的一员，百度没有参加独立调查，所以无法评论相关情况。

据该报道，公开资料显示，百度于2012年11月获得爱奇艺的控股权。2013年，百度收购中国影音平台PPS，并将PPS与爱奇艺合并。2018年初，爱奇艺首次公开募股并在美国那斯达克股票市场（NASDAQ）上市，百度至今仍是爱奇艺的大股东。