明年一月解放军攻台? 日专家驳斥不可能

美国中央情报局（CIA）前副局长莫瑞尔（Michael Morell）与美国参谋长联席会议前副主席温尼菲尔德（James Winnefeld）近日发表联名文章指出，中国恐趁美国总统大选后、明年1月20日新总统任期就职前2天火速行动，趁美方权力空窗反应不及，3天内完成武统台湾。日本《产经新闻》台北支局长矢板明夫斩钉截铁表示“不可能”。

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据自由时报报道称，明年1月中国攻台？《产经新闻》打脸美CIA前副局长。中国解放军不时传出攻台计划。美国前高官发表的文章叙述中国会在明年1月武统台湾。据矢板明夫认为，中国武统台湾的可能性愈来愈低。但矢板明夫认为，中国攻台时间一定超过3天，美国坐渔船都赶到了。

据矢板明夫17日在《壹电视》政论节目“年代向钱看”指出，虽然莫瑞尔、温尼菲尔德在前任民主党总统欧巴马时代都是重要人物，“但是写的文章很不专业”，他举出20多年前台湾《一九九五闰八月》一书，觉得这两人的看法基本上和那本书差不多，就是“完全凭想像”，而且很多都不符合实际，他们已经离开政权中枢5、6年了，不可能拿到最机密的文件，但是文章中披露的是一个完整的作战计画，如果是真有这回事，这是绝密中的绝密，流出来的话，中国内部要很多人要人头落地的。

该报道指，矢板明夫提到，这两个人在“一个非常不正式的一个学校里面的一个期刊”发表文章，这就有点奇怪了，还称中方作战行动代号为“红省行动”，很明显对中共并不了解，对习近平政权而言，收复台湾是千秋大业，是中国梦圆梦最重要一步，不可能取一个这么小鼻子、小眼睛的名字，这很像美国人取的什么“沙漠风暴”、“沙漠之盾”，这都是美国人想到的，中国人一定会取个非常“壮阳”的名字，习近平政权已经很少用共产党这个红色做为标准，一直在炒作民族主义，取名应该也朝这方向。

矢板明夫说，这文章内提到的中国攻台方法，“要一个岛一个岛的打，打金门、打马祖、还有打澎湖”，但这是多年前传统的攻台方式，打下来即使压制住，还要扫荡残敌、出访安民、整顿军方，“几个星期就过去了，那美国人坐渔船也赶得到，所以说不可能三天（攻台）”，现在战争一定是斩首行动，一定先打台北。

矢板明夫强调，文章中提及中国攻台后，会同时展开“战狼外交”，这也“绝不可能”，攻打台湾已经和全世界为敌，事后应该要到处灭火，逻辑上完全不对，且如果是拜登当选，中国马上攻台就是不给拜登面子，以后美中就没得谈了，中国当务之急应是要先把美中脱钩的关系重新“挂”回来。

据自由时报报道称，但矢板明夫坦言，台湾“距离被武统的日子已经愈来愈远了”，一方面美方取消战略模糊政策，使武统的可能性愈来愈小，且从台湾的股市、军防都能看出中国攻台机率很低，且前总统马英九还急得跳出来喊“首战即终战”，他认为是因马英九发现没人可以带风向了，必须亲自投身“九二共识保卫战”。