网议伪造高考录取通知书瞒骗 曝一份200元

中国近期寄发高考（大学考试）录取通知书，传出有考生上网购买伪造的通知书欺骗家人，在网上引发热议。据调查，最便宜的伪造录取通知书只要人民币180到200元。根据中国大陆“治安管理处罚法”规定，伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章，最重可处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款；根据中国“刑法”规定，伪造企业或事业单位的印章，最高可处3年徒刑。

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据中央社今天报道，中国出现伪造高考录取通知书成生意，一份两百元有找。

近日，中国各大学的录取通知书纷纷寄达学生手中，根据澎湃新闻，一名广东的学生考试成绩并不理想，因此购买伪造的北京清华大学录取通知书欺骗家人，家人信以为真，不但让他戴着红花游街，甚至宴请亲朋好友分享喜悦。然而伪造录取通知一事，随后被当地教育局踢爆，进而引发中国网络上的热议。澎湃新闻后续报导指出，伪造高考录取通知书俨然成为一门生意，最少只要花人民币180元就能拿到一份伪造的录取通知。

据该澎湃新闻指出，在网络拍卖平台淘宝键入“录取通知书”后发现，许多店家都表示可协助订制录取通知书，包括专科、大学、研究所录取通知书，应有尽有。部分店家甚至在商品展示页面附上多家学校的录取通知书封面图片。

报道称，据澎湃新闻提到，联系上一名卖家后，对方表示订制高考录取通知书还可分成“单独订制”与“套装”两类。这名卖家指出，如果只是单独订制高考录取通知书，售价200元。如果订制套装，售价为260元，内容物则包含通知书、入学须知、入学登记表、家庭调查表、贫困资助申请表、信封、家长信、国家资助宣传彩页、参军宣传彩页和EMS空白手写快递单。如需订制学校专用信封，需另外付200元。该名卖家强调，下订后一周左右即可收到货，如果是电子版本，大约只需3到4天。不过对于录取通知书的仿真程度，卖家坦言不可能完全一模一样。

消息没有提及是否有人欲用伪造录取通知书到学校闯关。