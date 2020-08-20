美国哈佛大学费正清中国研究中心传正式聘请许章润

中国异议学者许章润近日传已获美国哈佛大学费正清中国研究中心的聘书，邀请他前往担任研究学者，为期一年。许章润昨天才收到北京清华大学寄来的“失业人员告知书”。不过推特网友多研判，若哈佛大学费正清中国研究中心聘书为真，中共一定不会让许章润出境。

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据中央社今天报道，许章润获哈佛大学费正清中心聘书。

许章润7月6日被控嫖娼并遭警方行政拘留后，被北京清华大学以“道德败坏”为由，革除教职和开除公职。校方并指控他自2018年7月起多次发表文章，严重违反“新时代高校教师职业行为十项准则”有关规定。许章润获释后，已于7月底委托两名律师平反。

中央社引据中国数字时代消息，8月19日，北京清华大学给许章润发出“失业人员告知书”。根据告知书，许章润被要求在8月27日到户籍地社保所参加职业指导培训，并办理就业失业相关手续。中国数字时代并刊出许章润此前收到校方开除通知书后写的一首打油诗：“清华无耻下通知，吓得老夫撒尿迟，土匪如今在学府，无奈献上打油诗”。

推特帐号“鲁难”今天下午发文称，许章润收到失业人员登记表的同时，也收到了来自哈佛大学费正清中心的聘书。根据“鲁难”上传的聘书显示，哈佛大学费正清中心8月13日发信通知许章润，邀请他前往担任研究学者一年，时间自今年7月1日起至明年6月30日。

香港电台今天引述许章润证实，费正清中心一周前发出聘书，他19日已回信给哈佛大学，表示衷心欢喜，赞扬费正清中心是世界汉学中心，自己与有荣焉。

不过推特网友多研判，若聘书为真，中共一定不会让许章润出境。