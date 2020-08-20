长江口今晨砂石油轮两船相撞 江面如火海

中国上海长江口20日凌晨发生两艘船只碰撞的严重事故，一艘运油船与砂石货船发生碰撞，造成油船起火，砂石料船沉没，以及14人失踪，目前搜救行动仍持续进行。消息一出，许多网友纷纷留言希望能尽快找到失踪的船员，也有不少网友质疑，事故原因恐与内河船到海上偷运砂石有关。

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根据东森新闻报道说，运油船、砂石船相撞，上海长江口外海陷火海，17人仅3人获救。该消息说，长江口外海运油船与砂石货船两船相撞，使海面陷入一片火海。

根据中国上海海事局官方微博报导，事发时间为20日凌晨3点39分，当时一艘载运约3000吨汽油的油船与一艘运砂船在长江口灯船东南约1.5海里处发生碰撞，随后运油船甲板起火燃烧，运砂船沉没，油船14人，砂石料船3人，两船共17人仅3人获救，其中1人须送医治疗。事故发生后，上海各部门也紧急调派直升机与船艇前往抢救，同时也发布航行警告，公布沉船位置并划定现场警戒区域，以确保周边船舶航行安全和航道畅通。

报道引据新京报消息，下午3时许，搜救工作仍在进行，东海救102搜救船返回码头补给泡沫，泡沫主要用于扑灭水上的流淌火以及船上的油起火。经过一上午的救援，现场火情已得到进一步控制。